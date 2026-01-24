Hà Nội rực sáng đêm pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Tối 23/1, hàng vạn người dân Thủ đô đã đổ về Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) và các khu vực lân cận để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa hỏa thuật đặc sắc, khép lại chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng", chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Từ hơn hai tiếng trước khi màn pháo hoa bắt đầu, hàng trăm người dân đã tập trung tại công viên CV1 (phường Cầu Giấy), tìm kiếm những vị trí thuận lợi nhất để không bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này.

Đúng 20h, chương trình nghệ thuật chính thức khai màn, cùng lúc đó, những loạt pháo hoa đầu tiên rực sáng bầu trời, tạo nên không khí sôi động và đầy cuốn hút.

Màn trình diễn pháo hoa với gần 10.000 quả pháo các loại đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều ngày, hứa hẹn một đêm mãn nhãn.

Sự kiện này được đánh giá là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn chưa từng có tại Hà Nội, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, không chỉ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mà còn hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút, với gần 10.000 quả pháo các loại, đã khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Từ khu vực công viên hồ điều hòa CV1, những chùm pháo hoa vươn cao, tỏa sáng rực rỡ, nổi bật trên nền trời đêm Hà Nội.

Tại khu vực Cung Thiếu nhi Hà Nội, những chùm pháo hoa tầm cao liên tục vươn lên, rực sáng trên bầu trời đêm, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân đứng dọc các tuyến đường lân cận.

Lục Thị Hiếu (18 tuổi, phường Cầu Giấy) chia sẻ, cô biết đến thông tin về buổi trình diễn pháo hoa qua mạng xã hội và đã có mặt tại công viên CV1 từ 17h30 để có vị trí quan sát tốt nhất. "Lần đầu được xem pháo hoa quy mô lớn trực tiếp khiến em thực sự choáng ngợp. Các hiệu ứng ánh sáng ngoài đời sống động và ấn tượng hơn rất nhiều so với xem qua màn hình", Hiếu bày tỏ sự phấn khích.

Chị Vũ Thùy Dương (phường Dương Nội) cũng không giấu được niềm vui: "Mặc dù trời lạnh nhưng sự háo hức, mong muốn được xem pháo hoa đã thôi thúc tôi ra đường cùng bạn bè. Hôm nay tôi rất vui vì được tận mắt chứng kiến màn pháo hoa đầy mãn nhãn".

Khép lại đêm nghệ thuật, bầu trời Hà Nội lắng dần sau những chùm pháo hoa rực rỡ, để lại dư âm tự hào và xúc cảm trong lòng người dân Thủ đô.