AGS ứng dụng công nghệ nâng tầm trải nghiệm lễ hội Tết

Ở nhiều lễ hội Tết gần đây, Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS) là một trong những đơn vị tiên phong trong cách tiếp cận này: đưa công nghệ vào không gian lễ hội một cách tiết chế, có chiều sâu và liền với câu chuyện văn hóa.

Khi công nghệ trở thành công cụ kiến tạo trải nghiệm

Lễ hội Tết được thiết kế để trải nghiệm của công chúng như một hành trình liên tục di chuyển, tương tác, tạo nên cảm nhận không gian đa tầng. Ở cấp độ này, công nghệ trở thành công cụ tái cấu trúc cách con người cảm nhận lễ hội, đặc biệt khi không gian chuyển dịch từ ban ngày sang ban đêm.

Trình chiếu mapping trực tiếp trên linh vật Đường hoa Nguyễn Huệ (Nguồn: AGS)

Tại Đường hoa Nguyễn Huệ 2026, AGS nâng tầm trải nghiệm ban đêm bằng ánh sáng và công nghệ như một phần của ngôn ngữ thiết kế.

Mapping lần đầu được trình chiếu trực tiếp lên linh vật, kết hợp chiếu sáng tự động và chuyển động cơ học, khiến hình tượng ngựa trở nên sống động thay vì chỉ là biểu tượng tĩnh. Qua đó, văn hóa truyền thống được diễn đạt bằng công nghệ đương đại, tạo sự kết nối tự nhiên giữa ký ức quen thuộc và cảm xúc mới.

Cách AGS tiếp cận công nghệ: Tiết chế và có chiều sâu

Điểm khác biệt trong cách AGS đưa công nghệ vào lễ hội Tết nằm ở tư duy thiết kế: công nghệ luôn gắn chặt với nội dung văn hóa và dòng di chuyển của công chúng.

Tại khu vực “Rực rỡ miền ký ức”, đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ được thiết kế như một lớp ký ức thị giác có nhịp điệu. Hệ thống quay tự động kết hợp chiếu sáng lập trình tạo hiệu ứng ánh sáng biến đổi theo vòng quay, gợi cảm giác như một cuộn phim Tết Việt đang chậm rãi hiện ra giữa lòng đô thị.

Chiếc đèn kéo quân khổng lồ với trục xoay tự động cùng hệ chiếu sáng lập trình thông minh (Nguồn: AGS)

Công nghệ ở đây không làm lu mờ tinh thần thủ công hay tính biểu tượng của đèn kéo quân. Ngược lại, nó đánh thức một hình ảnh văn hóa quen thuộc trong một bối cảnh mới, nơi nhịp sống hiện đại và ký ức truyền thống cùng tồn tại.

Bên cạnh mapping, AGS còn kết hợp với một đơn vị tích hợp công nghệ AR để tạo thêm một “lớp không gian số” song hành với linh vật vật lý. Thông qua TikTok, khách tham quan có thể quét QR và ghi lại linh vật dưới dạng video cá nhân hóa.

Sự kết hợp này cho thấy đường hoa đang chuyển sang mô hình “hybrid” – nơi không gian vật lý và số được tích hợp, mở rộng trải nghiệm lễ hội theo hướng đa nền tảng.

Công nghệ UAV và tư duy theo chuẩn quốc tế tại Hội Xuân Huế

Không dừng lại ở lớp công nghệ trình diễn, AGS đưa tư duy công nghệ vào ngay từ giai đoạn thi công và tổ chức. Tại Hội Xuân Huế 2026, khu vực cửa Thượng Tứ ghi dấu ấn mạnh mẽ với đại cảnh “Vũ khúc mã đáo”: thảm hoa sen quy mô lớn kết hợp hình tượng đàn ngựa vàng phi nước đại trên nền tường thành cổ.

Ứng dụng UAV tích hợp định vị chính xác RTK để đo đạc và xác định vị trí sắp đặt thảm hoa sen khổng lồ tại Cửa Thượng Tứ (Nguồn: AGS)

Toàn bộ bố cục thảm hoa sen - được cấu thành từ hơn 50.000 chậu hoa trên một khu đất rộng lớn - được AGS triển khai bằng công nghệ bay không người lái (UAV) kết hợp hệ thống định vị chính xác, cho phép đội ngũ kiểm soát hình khối, tỷ lệ và trục đối xứng của tổng thể không gian, bảo đảm hình ảnh đóa sen hiện lên rõ nét, cân đối và chuẩn xác.

Khi đêm xuống, các mô hình sen ánh sáng, hệ thống đèn gobo và ánh sáng động tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa sống động giữa lòng di sản Cố đô.

Thảm hoa sen khổng lồ với hệ thống ánh sáng nổi bật vào ban đêm (Nguồn: AGS)

Chất lượng tiệm cận quốc tế nhưng không đánh mất bản sắc

Đội ngũ AGS tiên phong ứng dụng công nghệ, tiệm cận trình độ quốc tế, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống (Nguồn: AGS)

Một trong những tiêu chí quan trọng của các lễ hội đô thị quốc tế là tính đồng bộ, an toàn vận hành và tương tác thân thiện với công chúng. Qua các mô hình triển khai gần đây, có thể thấy đơn vị AGS đã và đang dần làm được điều đó tại các lễ hội Tết

Công nghệ không lấn át, không thay thế cảm xúc, mà hỗ trợ người xem tiếp cận văn hóa theo cách gần gũi hơn. Ở đó, AGS là một trong những đơn vị tiên phong góp phần định hình một chuẩn mực mới cho lễ hội đô thị Việt Nam: nơi trải nghiệm chất lượng lễ hội tiệm cận quốc tế, nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa là trục trung tâm.