Tổng Bí thư: Đại hội thống nhất rất cao, tập trung trong lựa chọn nhân sự

Chiều 23/1, ngay sau khi bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tổ chức họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời các câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo quốc tế chiều 23/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tổng Bí thư tóm tắt các từ khóa của Đại hội XIV của Đảng, là “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

“Đại hội XIV của Đảng thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư gửi lời cảm ơn các nhà báo, phóng viên trong nước cũng như nước ngoài đã lan tỏa tương đối đầy đủ tinh thần, khí thế, nội dung của Đại hội tới toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đại hội XIV không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động, mà còn thống nhất rất cao, tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, theo Tổng Bí thư.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Hơn 700 phóng viên trong nước, quốc tế tham gia họp báo quốc tế về kết quả Đại hội XIV của Đảng, chiều 23/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Đảng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phân công các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư tham gia vào các công việc.

“Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Thông tin thêm về kết quả, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư - nhất là các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước khóa XIV, là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, hành động, kỷ luật, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt Đại hội, chiều 23/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đại hội cũng đã thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với sức mạnh cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống, sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân và sự cổ vũ, động viên, hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bộ Chính trị khóa mới gồm 19 người. Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 Ủy viên, trong đó có 10 ủy viên Bộ Chính trị tham gia theo cơ cấu và 3 nhân sự mới được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, gồm: bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng; ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao.

Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới gồm 25 người, trong đó có 23 ủy viên chuyên trách và 2 ủy viên kiêm nhiệm.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.