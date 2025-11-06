Hà Nội: Ô tô đỗ tràn lan lòng đường nhỏ hẹp, giao thông bị "bóp nghẹt"

Hà Nội có khá nhiều điểm trông giữ phương tiện thu phí, tuy nhiên hầu hết các bãi giữ xe đều không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để hoạt động, vạch kẻ không đúng quy chuẩn, lấn chiếm lòng lề đường, thậm chí có điểm hoạt động chui, không phép, nhiều tuyến đường, mặt hè phố trở thành bãi xe tự phát khiến việc đi lại, tham gia giao thông của người dân càng trở nên khó khăn hơn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trên phố Phạm Huy Thông (phường Ngọc Khánh), đây là con phố hai chiều, với mỗi bên 1 làn đường, khá nhỏ hẹp. Tuy nhiên, một đoạn phố khoảng 200m đã được kẻ vạch, lắp biển thông báo bãi trông giữ xe có thu phí.

Điều đáng nói, vạch kẻ khu vực bãi để xe đã lấn gần hết một làn đường, chỉ còn cách vạch sơn phân làn giữa lòng đường khoảng 50-60cm, buộc các phương tiện phải di chuyển lấn sang làn ngược lại.

Một làn đường trên phố Phạm Huy Thông bị chiếm gần hết diện tích để làm bãi đậu ô tô, xe máy. Vỉa hè cũng được dùng làm nơi đỗ xe máy khiến học sinh phải đi bộ ra giữa lòng đường.

Trên phố Khúc Hạo (phường Ba Đình), tuyến phố hai chiều này đều được lắp biển báo cấm đỗ xe. Tuy nhiên, không biết từ khi nào, con phố này lại trở thành bãi trông giữ xe có thu phí. Nhiều ô tô leo lên vỉa hè, chiếm trọn diện tích qua lại của người đi bộ.

Lòng đường nhỏ hẹp bị chiếm gần nửa diện tích bề ngang để làm nơi đỗ xe, khi mỗi khi có hai phương tiện ngược chiều đi qua, một bên phải dừng lại nhường đường, giao thông đi lại trở nên khó khăn.

Bất thường hơn là ngay đầu phố Khúc Hạo, cùng một vị trí xuất hiện 2 biển thông báo, một biển cấm dừng đỗ xe, một biển thông báo điểm trông giữ xe có giấy phép kinh doanh.

Xe ô tô tại "bãi xe" Khúc Hạo xếp hàng dài, chiếm hết gần 1/2 lòng đường, người đi xe máy phải giảm tốc độ, luồn lách qua mỗi khi gặp ô tô di chuyển ngược chiều.

Trên phố Hào Nam (phường Đống Đa), dọc hai bên lòng đường là "ma trận" các biển báo. Trong đó, chỉ một đoạn đường chừng 300m, có ít nhất 4 biển báo cấm đỗ xe, nhưng lại xen kẽ vào đó ít nhất 5 biển thông báo hoạt động trông giữ xe có thu phí.

Ngay trước ngõ 160 phố Hào Nam, biển báo cấm đỗ xe và bảng thông báo bãi trông giữ xe nằm cạnh nhau. Xung quanh đó là hàng chục ô tô đang đậu dưới lòng đường.

Cách đó không xa, ngay đầu phố Hoàng Cầu, một khu vực lòng đường được kẻ vạch sơn, lắp biển thông báo điểm trông giữ xe thu phí. Nhưng ngay phía sau khu vực vạch kẻ bãi đỗ xe là biển cấm đỗ xe.

Cũng trên phố Hoàng Cầu, một điểm trông giữ xe kẻ vạch cho xe đỗ lấn gần hết làn đường xe máy, chỉ còn cách vạch sơn phân làn khoảng 50cm.

Trên đường Thanh Niên (phường Tây Hồ), làn đường hướng từ phố Nghi Tàm về Thụy Khuê khá hẹp, nhưng nhiều vạch sơn được kẻ phân theo số thứ tự để làm nơi dừng, đỗ cho nhiều xe du lịch đón trả khách. Vào giờ cao điểm, khu vực này thường xuyên ùn tắc vì lòng đường nhỏ hẹp.

Nhiều giao lộ ở các tuyến phố Hà Nội hay gặp phải là tình trạng vạch liền chia làn trước các nút giao có đèn tín hiệu quá ngắn, sát với đèn tín hiệu khiến nhiều tài xế không kịp phản ứng khi có ý định chuyển làn tại nút giao.

Hình ảnh vạch liền chia làn tại nút giao Giảng Võ - Cát Linh - Hào Nam, vạch liền chỉ khoảng 13-15m và về gần sát đèn tín hiệu mới thấy có vạch, khiến nhiều tài xế vô tình đè vạch khi vội chuyển làn.

Trong khi đó, tại nút giao đường Láng - phố Yên Lãng, các làn xe được kẻ vạch chỉ dẫn phức tạp, tạo thành "ma trận" với nhiều vạch sơn chỉ dẫn rối rắm khiến người tham gia giao thông lúng túng. Gây ra tình trạng ách tắc, giao thông hỗn loạn trong giờ cao điểm.

Đường Nguyễn Khang dọc sông Tô Lịch hướng lên cầu Yên Hoà trở thành "nút thắt cổ chai" vì nhiều ô tô chiếm dụng lòng đường, đỗ xe nhiều giờ ngay sau biển cấm, khiến lòng đường bị thu hẹp, vào giờ cao điểm thường xuyên ùn tắc, giao thông qua lại khó khăn.