Giữa mênh mông nước lũ, người lính biên phòng vẫn sáng đèn tuần tra

Mùa nước nổi tại Đồng Tháp, vùng biên giới giáp Campuchia, không chỉ mang đến cảnh quan độc đáo mà còn là thách thức lớn đối với lực lượng biên phòng trong công tác tuần tra, kiểm soát và chống buôn lậu. Phóng viên Dân trí đã có mặt tại Đồn Biên phòng Bình Thạnh để ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của các chiến sĩ nơi đây.

Vào một ngày đầu tháng 11, tại Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Đồng Tháp), công tác chuẩn bị cho chuyến tuần tra diễn ra nghiêm ngặt. Từ mục đích, yêu cầu đến kiểm tra trang thiết bị, mọi thứ đều được thực hiện với kỷ luật cao, thể hiện sự chuyên nghiệp của những người lính biên phòng.

Thiếu tá Lê Hoàng Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh, cho biết đơn vị quản lý gần 10km đường biên giới cả đường sông và đường bộ, giáp với tỉnh Prây Veng (Campuchia), với 4 mốc chính và 15 mốc phụ.

Mùa nước nổi, từ tháng 8 đến tháng 11 âm lịch, biến các cánh đồng đầu nguồn Đồng Tháp thành "biển nước" mênh mông. Đây là thời điểm lý tưởng cho du lịch và đánh bắt thủy sản, nhưng cũng là cơ hội để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng Bình Thạnh bắt đầu hành trình xuyên qua cánh đồng ngập nước, tiến về phía biên giới giáp với xã Sa Đách, huyện Preah Sa Đách, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Dù ngày hay đêm, mưa hay nắng, các chiến sĩ vẫn miệt mài chạy vỏ lãi, vượt hàng chục cây số để kiểm tra đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Cột mốc 234, biểu tượng thiêng liêng phân định biên giới Việt Nam và Campuchia tại Đồng Tháp, luôn được các chiến sĩ chăm sóc cẩn thận. Hạ sĩ Huỳnh Đức chia sẻ: "Mỗi lần đi tuần tra và kiểm tra trên các cột mốc, tôi luôn có cảm giác thiêng liêng và tự hào. Đó cũng là động lực để tôi và đồng đội nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Để đảm bảo các mốc phụ không bị mất dấu khi nước dâng cao, đơn vị đã triển khai làm biển và cắm cọc. Dù 5 mốc chính được xây dựng kiên cố, các mốc phụ thường chìm trong biển nước, nhưng vẫn được các chiến sĩ cần mẫn vệ sinh, lau chùi, gìn giữ như những dấu ấn thiêng liêng khẳng định chủ quyền Tổ quốc.

Tuyến biên giới Đồng Tháp – Campuchia dài hơn 50km, với 7 cửa khẩu (2 quốc tế, 5 phụ), là khu vực có nhiều sông, kênh rạch. Mối quan hệ thân tộc giữa người dân hai bên biên giới, cùng tập quán sang Campuchia làm ăn, thăm thân, khiến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp.

Ngoài tuần tra, Đồn Biên phòng Bình Thạnh còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, phát tờ rơi, tuyên truyền người dân tham gia tố giác tội phạm và phát động phong trào tự quản đường biên, cột mốc.

Các tổ mật phục, tổ kiểm soát lưu động luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất ngờ tại biên giới.

Từ đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã thu giữ hơn 10.000 bao thuốc lá ngoại, ma túy và xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Trong mùa lũ, khi người dân hai bên biên giới ra đồng đánh bắt thủy sản đông đúc, lực lượng biên phòng tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, cảnh giác trước các đối tượng lạ và chủ động báo cáo những dấu hiệu bất thường.

Hoàn thành nhiệm vụ, biên cương vẫn bình yên. Sau những giờ tuần tra vất vả, các chiến sĩ lại quây quần bên nhau, ánh mắt vẫn rạng ngời niềm tin và tự hào về sứ mệnh canh giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.