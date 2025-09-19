Đường giáp sân bay Tân Sơn Nhất 20 năm chưa mở rộng xong, kẹt xe triền miên

Dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch, được phê duyệt từ năm 2005 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 273 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa hoàn thành sau gần hai thập kỷ. Tình trạng này gây ra nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Anh Phú (38 tuổi), một người thường xuyên di chuyển qua đây, cho biết: "Tình trạng ùn tắc ở tuyến đường Phạm Văn Bạch này diễn ra rất phức tạp. Có hôm giao hàng qua đây vào giờ giữa trưa nhưng mất hơn 20 phút mới đi hết đoạn đường chỉ 500m".

Dự án được triển khai theo hình thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong đó các hộ bị giải tỏa một phần đóng góp 50% giá trị bồi thường. Ban đầu, tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là hơn 195 tỷ đồng, với ngân sách TPHCM chi gần 148 tỷ đồng và người dân đóng góp hơn 47,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, tổng vốn đầu tư đã đội lên khoảng 680 tỷ đồng, chủ yếu do bổ sung chi phí đền bù.

Theo ghi nhận của phóng viên, đoạn đường Phạm Văn Bạch giao với đường Trường Chinh thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Mặt đường chật hẹp, nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường bằng biển hiệu và xe máy, buộc người đi bộ phải xuống đường.

Mặt đường Phạm Văn Bạch cũng đang xuống cấp nghiêm trọng với chi chít ổ gà, ổ voi.

Ông Nguyễn Văn Phóng (51 tuổi) cho biết tình trạng này đã kéo dài vài tháng, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt vào mùa mưa. Dù đơn vị thi công đã nhiều lần lấp, các hư hỏng vẫn tái diễn nhanh chóng.

Ông Phóng bày tỏ hy vọng: "Việc dự án bị đội vốn gấp nhiều lần trong 20 năm là điều không thể tránh khỏi. Cũng mong những vướng mắc của dự án sẽ sớm được giải quyết, để con đường hoàn thành thông suốt trong thời gian tới".

Dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch có tổng chiều dài khoảng 5,7km, mặt đường rộng từ 12m đến 23m. Hiện tại, nhiều căn nhà chưa được giải tỏa vẫn nằm xen kẽ giữa các hộ dân đã bàn giao mặt bằng, tạo nên cảnh quan lộn xộn và thiếu đồng bộ.

Dự kiến, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý III/2025, tạo điều kiện để hoàn thiện toàn bộ tuyến đường, góp phần nâng cao năng lực giao thông kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Vị trí đường Phạm Văn Bạch trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).