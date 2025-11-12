Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 12/11 tổ chức kỳ họp thứ 33, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Khắc Thận do được điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu nhất trí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc cho biết đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm và trọng trách trước Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân tỉnh. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tỉnh thực hiện đúng chức trách, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế biển, đô thị và dịch vụ biển; huy động mọi nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh việc phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường là những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh, kết quả bầu cử thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và tin tưởng cao của HĐND đối với nhân sự được giới thiệu. HĐND tỉnh kỳ vọng tân Chủ tịch cùng tập thể UBND tỉnh phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hưng Yên thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về chính sách hỗ trợ cán bộ hành chính công, phân bổ chi ngân sách, phân cấp nguồn thu và các chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực chuyển đổi số, bán dẫn, an ninh mạng, linh kiện điện tử và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2030.