Cảnh giác với tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng dịp Tết

Công an phường Chánh Hưng, TPHCM, dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản sẽ gia tăng hoạt động. Do đó, đơn vị đã sớm thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để người dân cảnh giác.

Nhắm vào những nơi chứa nhiều tiền mặt

Với tội phạm cướp tài sản, Công an phường Chánh Hưng cho biết, các đối tượng sẽ lựa chọn mục tiêu là các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch, các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý, cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Đây là những cơ sở thường xuyên duy trì nhiều tiền mặt, tài sản có giá trị để thuận tiện cho khách đến giao dịch, vô tình trở thành miếng mồi ngon cho bọn tội phạm.

Các đối tượng sẽ lợi dụng công tác bảo vệ lỏng lẻo, lực lượng bảo vệ mỏng, đa phần lớn tuổi, thiếu sự nhanh nhạy; chủ, quản lý, nhân viên thiếu kỹ năng phòng vệ. Các đối tượng trang bị hung khí, vũ khí để thực hiện hành vi cướp tài sản tại các ngân hàng, tiệm vàng; đồng thời, sẵn sàng chống trả, gây thương tích khi nạn nhân không làm theo yêu cầu hoặc chặn đường thoát của chúng.

Đối tượng cướp giật trong tiệm vàng ở TPHCM bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Với thủ đoạn cướp giật tài sản, các đối tượng sẽ chọn mục tiêu là các cửa hàng tiện lợi hoạt động về khuya, không có lực lượng bảo vệ, nhân viên chỉ có một người.

Theo cảnh sát, đa số các đối tượng thực hiện thủ đoạn này là thanh thiếu niên không có công việc làm ổn định, muốn có tiền tiêu xài. Họ lên mạng xã hội kết bạn, lập nhóm và bàn bạc kế hoạch đi cướp giật tài sản.

Khi đến các cửa hàng tiện lợi, các đối tượng giả làm khách, lấy hàng bỏ vào giỏ, một số thì đi lòng vòng bên trong để thu hút sự chú ý của nhân viên bán hàng rồi sau đó bỏ ra ngoài trước để cảnh giới. Khi ra ngoài, các đối tượng mở cửa sẵn cho đồng bọn. Lợi dụng sự mất cảnh giác của nhân viên, chúng nhanh chóng mang giỏ đựng tài sản của cửa hàng bỏ chạy, lên xe chờ sẵn để tẩu thoát, sau đó đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Còn tội phạm trộm cắp tài sản sẽ nhắm đến ô tô, xe máy, xe đạp, vàng và tiền mặt. Các đối tượng sẽ lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân như để xe nơi vắng vẻ, không có người trông coi, không có camera quan sát, ít người qua lại, nhà không khóa cửa hoặc chỉ khép hờ, nhà nhiều ngày không có người trông coi.

Khi phát hiện mục tiêu, các đối tượng tiến hành dùng công cụ, phương tiện để trộm cắp tài sản đem đi bán, lấy tiền.

Cần làm gì khi vắng nhà nhiều ngày?

Để đối phó với các loại tội phạm trên, Công an phường Chánh Hưng cho biết, các ngân hàng, tiệm vàng, cửa hàng tiện lợi cần đầu tư hệ thống an ninh bảo đảm, đặc biệt là hệ thống camera, báo động phát tiếng vang to; tuyển dụng nhân viên bảo vệ đủ về số lượng, có sức khỏe, nhanh nhạy, trang bị công cụ hỗ trợ được pháp luật cho phép và thường xuyên tập huấn những kỹ năng cần thiết để đối phó khi xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản.

Đối với ô tô, xe máy, người dân cần trang bị các thiết bị chống trộm, thiết bị định vị, các loại khóa cửa, khóa vô lăng; luôn nhớ đóng kín cửa sổ, khóa cửa xe, đóng mui xếp, tắt máy và rút chìa khóa mỗi khi ra khỏi xe. Đặc biệt, không nên để các tài sản có giá trị trong xe như: Vàng, tiền mặt, điện thoại, iPad, laptop và các tài sản có giá trị khác.

Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai bị bắt (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, người dân nhớ kiểm tra, khóa chắc chắn các cửa ra vào, cửa sổ trước khi đi ngủ hoặc trước khi ra khỏi nhà. Người dân nên lắp đặt các thiết bị camera an ninh hoặc đèn cảm ứng phát hiện chuyển động, chuông báo động khi cửa mở. Trường hợp vắng nhà nhiều ngày, gia chủ cần nhờ người trông nhà hoặc nhờ hàng xóm xung quanh hỗ trợ; đồng thời, thông tin với cảnh sát khu vực để nắm tình hình, tăng cường tuần tra.

Thời gian qua, Công an phường Chánh Hưng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kế hoạch trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản.

Công an phường Chánh Hưng cũng đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tự ý thức bảo vệ tài sản của tập thể và cá nhân. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, hãy ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, loại, màu xe, biển số, đặc điểm bên ngoài của đối tượng và nhanh chóng trình báo, tố giác tội phạm đến Công an phường Chánh Hưng, qua số điện thoại 02838.504.673.