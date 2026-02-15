Cristiano Ronaldo ghi bàn trong ngày tái xuất cùng Al Nassr

Hành quân đến sân của Al Fateh, Al Nassr chịu nhiều áp lực khi kém đội đầu bảng Al-Hilal đến 4 điểm. Sự chú ý đổ dồn lên Cristiano Ronaldo, cầu thủ vừa trở lại thi đấu sau hai trận vắng mặt vì phản đối cách điều hành và hoạt động chuyển nhượng của CLB cũng như giải đấu.

Ở phút đầu tiên, Ronaldo đã tung ra cú dứt điểm căng nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút thứ 10, Kingsley Coman có cơ hội không thể tốt hơn để mở tỷ số ở cự ly gần nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài đầy đáng tiếc.

Cristiano Ronaldo chói sáng trong ngày tái xuất cùng Al Nassr (Ảnh: ANFC).

Phút 18, Sadio Mane đột phá bên trái rồi tạt vào trong. Ronaldo di chuyển cắt vào hàng thủ và dứt điểm một chạm bằng chân phải về góc xa, không cho thủ môn Fernando Pacheco cơ hội cản phá, mở tỷ số trận đấu.

Đây là bàn thắng thứ 18 của CR7 tại Saudi Pro League mùa giải này và là pha lập công thứ 962 trong sự nghiệp. Ở cuộc đua Vua phá lưới giải đấu, Ronaldo có cùng 18 bàn như Julian Quinones của Al Qadsiah, còn Ivan Toney bên phía Al Ahli đang dẫn đầu với 20 bàn.

AL Nassr tiếp tục tăng cường sức ép và họ thậm chí đưa được bóng vào lưới thêm một lần sau cú dứt điểm của Mohamed Simakan từ tình huống phạt góc. Tuy nhiên công nghệ VAR xác định có lỗi việt vị trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Al Fateh không hề phòng ngự co cụm và họ tổ chức tấn công khá sắc nét. Abdulaziz Al-Suwailem, Mourad Batna và Jorge Fernandes liên tục tung ra các pha dứt điểm nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của thủ môn Bento giúp AL Nassr giữ sạch lưới ở hiệp 1.

Sang hiệp 2, AL Nassr chọn lối chơi phòng ngự phản công và ở phút 78, cầu thủ vào sân thay người Yahya tận dụng đường chuyền của Coman để dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Nassr.

Đây là trận đấu giữ sạch lưới thứ 5 liên tiếp của Al Nassr tại Saudi Pro League. Ronaldo ghi bàn trong ngày tái xuất và ngôi sao Bồ Đào Nha duy trì hiệu suất đáng nể và tiếp tục tiến gần tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Chiến thắng trước Al Fateh giúp Al Nassr thu hẹp khoảng cách với Al Hilal xuống còn 1 điểm và cuộc đua vô địch Saudi Pro League năm nay hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.