Cục Thuế yêu cầu luân chuyển cán bộ ở điểm nóng "đất và vàng" trước 28/2

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 981 gửi tới Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự tại các khâu nghiệp vụ nhạy cảm.

Qua công tác giám sát quản lý, Cục Thuế nhận định bộ phận thuế trước bạ nhà đất và bộ phận quản lý người nộp thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đang là những "điểm nóng" tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ phát sinh hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Để ngăn ngừa từ sớm, Cục Thuế yêu cầu lãnh đạo Thuế các tỉnh, thành phố phải triển khai ngay việc rà soát và thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức tại hai bộ phận này.

Cụ thể, đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, yêu cầu đặt ra là phải điều động sang bộ phận khác đối với toàn bộ nhân sự đang làm việc tại bộ phận trước bạ nhà đất và quản lý kinh doanh vàng bạc.

Ngoại lệ duy nhất được giữ lại là những công chức mới được bố trí từ ngày 1/7/2025 đến nay, với điều kiện không có vi phạm, không phát sinh đơn thư tố cáo hay dấu hiệu rủi ro.

Về phương án nhân sự thay thế, Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị ưu tiên lựa chọn những công chức có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và thành thạo công nghệ để đáp ứng ngay yêu cầu công việc, đảm bảo không gây ách tắc thủ tục cho người dân.

Đối với cấp công chức lãnh đạo phụ trách các bộ phận này, nếu thời gian tại vị đã vượt quá quy định hoặc để phát sinh khuyết điểm, đơn thư phản ánh, Thuế tỉnh phải xem xét chuyển đổi lĩnh vực hoặc địa bàn phụ trách theo đúng quy định.

Cục Thuế nhấn mạnh, Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Cục Thuế về tiến độ và chất lượng nhân sự sau sắp xếp. Thời hạn chót để hoàn thành đợt luân chuyển này là trước ngày 28/2.