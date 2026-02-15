Bình luận xúc phạm công an trên Facebook, người đàn ông bị xử phạt

Ngày 15/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay Công an xã Đông Hưng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.C. (SN 1975, trú xã Đông Hưng) 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Đông Hưng làm việc với ông P.V.C. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, Công an xã Đông Hưng phát hiện tài khoản Facebook có tên “Phạm Cường” đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân trên trang fanpage “Quê tôi Thái Bình”.

Cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là của ông P.V.C..

Tại cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận hành vi vi phạm. Ông C. cũng thành khẩn khai báo, chủ động gỡ bỏ nội dung bình luận xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân và viết cam kết không tái phạm.

Công an xã Đông Hưng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi bình luận, chia sẻ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.