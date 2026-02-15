Moscow cảnh báo NATO lên kế hoạch phong tỏa hàng hải Nga

Một tàu tuần tra bờ biển của Mỹ áp giải tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga (Ảnh: Tuần duyên Mỹ).

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti được đăng tải hôm 14/2, Đại sứ Nga tại Na Uy Nikolay Korchunov cáo buộc các thành viên của khối NATO, bao gồm Na Uy, đã “biến khu vực Baltic - Bắc Cực thành một doanh trại quân đội” bằng cách tổ chức hàng loạt cuộc tập trận.

Ông Korchunov cho rằng động thái này nhằm “hạn chế tự do hàng hải và vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốc tế”.

Theo đại sứ Nga, NATO cũng đang lên kế hoạch “phong tỏa hải quân một phần hoặc toàn diện” đối với Nga. Ngoài ra, các thành viên NATO như Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan “đang hợp tác để tăng cường khả năng cơ động quân sự thông qua việc phát triển các hành lang vận tải và hậu cần từ tây sang đông, cũng như thông qua việc sử dụng chung các căn cứ và cơ sở hạ tầng quân sự xuyên biên giới”.

Ông Korchunov cảnh báo những bước chuẩn bị này làm gia tăng căng thẳng và tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga, đồng thời buộc Moscow phải có các biện pháp đáp trả.

Phát biểu của ông Korchunov được đưa ra sau khi Bloomberg đưa Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã gặp gỡ những người đồng cấp từ các quốc gia Baltic và Bắc Âu bên lề Hội nghị An ninh Munich để thảo luận về việc bắt giữ các tàu chở dầu có liên hệ với Nga.

Trước đó, BBC đưa tin chính phủ Anh đã chuẩn bị cơ sở pháp lý nhằm cho phép quân đội Anh chặn bắt các tàu chở dầu mà London cho là vi phạm lệnh trừng phạt.

Theo BBC, Anh muốn sử dụng Đạo luật Trừng phạt và Chống rửa tiền năm 2018 để phê chuẩn việc sử dụng vũ lực quân sự.

Trong những tháng gần đây, các nước phương Tây đã bắt giữ một số tàu chở hàng có liên quan với Nga với nhiều lý do khác nhau. Moscow liên tục lên án các vụ bắt giữ này là "hành vi cướp biển" và vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), vốn đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế.

Năm ngoái, trợ lý tổng thống Nga Nikolay Patrushev cảnh báo rằng NATO đang tìm cách làm suy yếu nền kinh tế của Moscow bằng cách xem xét phong tỏa nước này, bao gồm khả năng làm tê liệt các cảng của Nga ở các vùng St. Petersburg và Kaliningrad. Ông cũng cho rằng khối này đang tìm cách biến Biển Đen và Biển Baltic thành "vùng biển nội địa của liên minh", đồng thời cho biết Moscow đang chuẩn bị các biện pháp đối phó.