Người dân về quê ăn Tết bất ngờ khi được CSGT “chặn xe”

Trên hành trình về quê đón Tết, nhiều người dân đã bất ngờ nhận được sự hỗ trợ tận tình từ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Nhơn, Đà Nẵng, từ việc tặng mũ bảo hiểm, kiểm tra xe miễn phí đến hỗ trợ xử lý sự cố trên đường.

Anh Arất Duy Lâm, quê xã miền núi Nam Giang, Đà Nẵng, đang trên đường về quê ăn Tết bất ngờ được CSGT “chặn” lại. Thay vì kiểm tra giấy tờ hay nồng độ cồn như anh Lâm dự đoán, lực lượng CSGT cửa ô Hòa Nhơn chỉ dừng xe để hỏi thăm, tuyên truyền an toàn giao thông và tặng anh chiếc mũ bảo hiểm mới.

Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn tặng mũ bảo hiểm mới cho người dân về quê ăn Tết (Ảnh: Nguyễn Đình Trung).

“Hôm nay mình từ Hòa Cầm về Nam Giang ăn Tết, được các anh CSGT tặng mũ bảo hiểm để về quê an toàn, em rất vui, cảm ơn các anh”, anh Lâm chia sẻ.

Tương tự, anh Trương Đăng Khôi, trú tại xã Thượng Đức, Đà Nẵng cũng được CSGT “chặn” xe để kiểm tra tình trạng phương tiện như thiếu nhớt, thiếu xăng và phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông.

Anh Khôi bày tỏ sự xúc động: “Cả năm mình đi làm ăn ở trung tâm Đà Nẵng, cuối năm về quê có đi qua nhiều cung đường và cửa ô Hòa Nhơn. Khi đến đây luôn được các anh CSGT hỗ trợ nhiệt tình, không những vậy các anh còn kiểm tra xe giúp. Tôi thấy rất xúc động và yên tâm hơn khi đi về nhà”.

CSGT kiểm tra xe máy giúp người dân về quê ăn Tết an toàn hơn (Ảnh: Nguyễn Đình Trung).

Theo đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Hòa Nhơn, Phòng CSGT, Công an thành phố Đà Nẵng, những ngày cận Tết, lưu lượng phương tiện từ trung tâm Đà Nẵng về các miền quê tăng đột biến. Trên tuyến quốc lộ 14B qua xã Bà Nà, cán bộ, chiến sĩ vẫn căng mình làm nhiệm vụ điều tiết, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Không chỉ đảm bảo an toàn giao thông, hàng trăm mũ bảo hiểm chất lượng cao “0 đồng” đã được lực lượng CSGT trao tận tay người dân. Đặc biệt, hàng nghìn suất ăn, nước uống miễn phí cũng được chuẩn bị chu đáo để hỗ trợ bà con trên đường về quê ăn Tết. Nhiều phương tiện hư hỏng được kiểm tra, bơm lốp, siết ốc, chỉnh phanh… hoàn toàn miễn phí trước khi bà con tiếp tục hành trình.

CSGT tặng nước uống cho người dân về quê ăn Tết (Ảnh: Nguyễn Đình Trung).

Khi xuất hiện ùn ứ cục bộ, CSGT còn tập hợp người dân thành từng nhóm, tổ chức dẫn đoàn, phân luồng, mở đường để người dân đi qua khu vực ùn tắc an toàn, thuận lợi, hạn chế tối đa nguy cơ va chạm.

Trước đó, vào khoảng 15h40 ngày 13/2, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Hòa Nhơn đã kịp thời phát hiện và xử lý một vụ cháy xe khách 50 chỗ tại khu vực ngã tư quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đơn vị đã triển khai chữa cháy tại chỗ, nhanh chóng di tản toàn bộ 39 hành khách cùng hành lý ra khỏi xe, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, huy động xe tưới nước rửa đường để hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy.

CSGT kịp thời xử lý đám cháy trên xe khách, không để xảy ra thiệt hại về người (Ảnh: Nguyễn Đình Trung).

Nhờ xử lý nhanh chóng, đúng quy trình, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo đảm an toàn cho toàn bộ hành khách, không có thiệt hại về người.

Trung tá Nguyễn Đình Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Hòa Nhơn, khẳng định: “Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đơn vị xác định việc hỗ trợ người dân về quê đón Tết là trách nhiệm và tình cảm của người chiến sỹ công an nhân dân”.