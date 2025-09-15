Đại sứ Mỹ Marc Knapper dự lễ bàn giao đất sạch dioxin tại sân bay Biên Hòa

Sáng 15/9, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức lễ bàn giao hơn 6ha đất đã xử lý sạch dioxin sau 6 năm thực hiện. Dịp này, hai bên cũng khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin và ký thỏa thuận bổ sung vốn ODA không hoàn lại nhằm hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh ưu tiên.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 cùng lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Hội nạn nhân chất độc màu da cam cùng đến dự.

Về phía Mỹ có ông Marc Evans Knapper, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng Lãnh sứ quán Mỹ tại TPHCM cùng nhiều ban ngành, tổ chức của Mỹ tham dự.

Sau 6 năm thực hiện (từ tháng 12/2019 đến nay), dự án hợp tác Việt Nam – Mỹ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa đã xử lý được gần một nửa diện tích đất ô nhiễm dioxin đạt ngưỡng an toàn, bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân và cơ quan chức năng địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Marc Knapper, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) đã ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Mỹ để tiếp tục mở rộng Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh sự kiện bàn giao 6ha đất đã được làm sạch dioxin ở sân bay Biên Hòa phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ngày hôm nay không chỉ là cột mốc đánh dấu kết quả của dự án, mà còn khẳng định tiến trình hợp tác hiệu quả của hai bên trong lĩnh vực này.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin. Đây là hạng mục công trình lớn nhất của dự án hợp tác xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ nhiệt được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý đất ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hướng tới hoàn thành dự án trước năm 2030 theo yêu cầu đề ra của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện hôm nay nhằm ghi nhận những kết quả và nỗ lực của Đại sứ quán Mỹ, Bộ Quốc phòng trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh đối với môi trường và con người Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ chung giữa hai nước nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ; tiếp tục khẳng định cam kết của Chính phủ Mỹ về khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Dự án xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa khẳng định mối quan hệ, hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam – Mỹ trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh.

Nhiều xe đặc chủng, máy móc, trang thiết bị được huy động tham gia hoạt động xử lý chất độc hóa học/dioxin tại sân bay Biên Hòa.