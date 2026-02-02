Ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe, 23 học sinh bị công an mời làm việc

Ngày 2/2, Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, đã làm việc và nhắc nhở 23 học sinh trên địa bàn về hành vi tụ tập ra đường vẫy tay, nhảy múa theo tiếng còi xe tải.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm học sinh này đã tụ tập trên các tuyến đường thuộc xã Phong Nha, thực hiện hành vi vẫy tay, nhảy múa theo tiếng còi xe tải đi qua, sau đó quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Nhóm học sinh có hành vi ra đường vẫy tay, nhảy múa theo tiếng còi xe bị công an nhắc nhở (Ảnh: Công an xã Phong Nha).

Hành động này được đánh giá là tiềm ẩn nguy hiểm cao, không chỉ đối với chính các học sinh mà còn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Tại buổi làm việc, sau khi được giải thích rõ về mức độ nguy hiểm của hành vi, các học sinh đã nhận thức được sai phạm và cam kết không tái diễn.

Việc các em nhỏ ra đường vẫy tay, nhảy múa theo tiếng còi xe (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Để tăng cường tính răn đe và giáo dục, Công an xã Phong Nha đã áp dụng các biện pháp giáo dục mềm, tổ chức cho nhóm học sinh này tham gia lao động công ích, dọn dẹp vệ sinh tại các điểm công cộng trên địa bàn.

Công an xã Phong Nha khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, giám sát con em mình. Lực lượng chức năng cũng kêu gọi các tài xế xe tải không nên hưởng ứng hành vi nguy hiểm của các em nhỏ bằng cách bấm còi theo điệu nhạc, góp phần gây mất an toàn giao thông và tạo tiền lệ xấu.