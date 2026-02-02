Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cán bộ để lộ thông tin người tố cáo

Ngày 2/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên ký ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Thế Học, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp, liên quan đến quy định về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo.

Theo kết luận, ngày 10/4/2021, một công dân gửi đơn tố cáo ông T.V.D., Chủ tịch UBND xã Gung Ré, huyện Di Linh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Đến ngày 3/8/2021, với cương vị Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, ông Nguyễn Thế Học ký thông báo không thụ lý giải quyết nội dung tố cáo.

Một góc trung tâm huyện Di Linh (cũ) ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Tuy nhiên, trong thông báo này, văn bản thể hiện đầy đủ họ tên, địa chỉ người tố cáo. Thông báo sau đó được gửi đến nhiều cơ quan, cá nhân, gồm: lãnh đạo UBND huyện Di Linh, Thanh tra huyện, người tố cáo và một số đơn vị liên quan.

Ngày 8/5/2025, người tố cáo tiếp tục có đơn phản ánh vụ việc đến Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác minh, làm rõ. Quá trình làm việc, ông Nguyễn Thế Học đã giải trình và thừa nhận sai sót.

Kết luận nêu rõ, việc ký ban hành thông báo có thể hiện thông tin cá nhân người tố cáo là hành vi vi phạm quy định về bảo vệ bí mật thông tin. Nguyên nhân được xác định là Văn phòng HĐND - UBND, Ban Tiếp công dân huyện Di Linh (cũ), cùng cá nhân liên quan chưa nghiên cứu đầy đủ quy định pháp luật, dẫn đến ban hành văn bản không đúng yêu cầu.

Hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo của ông Nguyễn Thế Học và các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo. Việc này còn làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị của người bị tố cáo và các cá nhân.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu những người liên quan chấm dứt vi phạm. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cần tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thế Học, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Gia Hiệp; ông Trần Đức Công, nguyên Chủ tịch UBND huyện Di Linh (cũ), nay là Bí thư Đảng ủy xã Hòa Ninh.