Đề nghị tạm dừng chỉnh trang hồ Con Rùa, chợ Bến Thành

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc chỉnh trang các công trình trên địa bàn do Công ty Khang Điền tài trợ và thi công.

Qua rà soát, Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận thấy phương án chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành và hồ Con Rùa mà Công ty Khang Điền trình lên có sự khác biệt về màu sắc và phạm vi thực hiện so với thực tế.

Màu sơn mới của công trình hồ Con Rùa tại TPHCM gây tranh cãi (Ảnh: Nam Anh).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chưa xác định được các nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện. Tuy nhiên, việc thay đổi về màu sắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc trong khu vực.

Từ đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng việc chỉnh trang khu vực quảng trường chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa; yêu cầu Công ty Khang Điền khẩn trương cung cấp phương án đang thực hiện thi công, giải trình về sự khác biệt so với phương án đã được UBND TPHCM chấp thuận.

Cơ quan quản lý kiến trúc cũng đề nghị tổ chức cuộc họp lấy ý kiến Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch, Hội Mỹ thuật... và các chuyên gia kiến trúc cảnh quan đô thị về phương án chỉnh trang, sau đó hoàn thiện phương án, báo cáo UBND TPHCM.

Màu sơn mới của chợ Bến Thành và khu vực quảng trường phía trước (Ảnh: Nam Anh).

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công ty Khang Điền đang chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn theo sự cho phép của UBND TPHCM gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đường Hàm Nghi, đường Hai Bà Trưng. Sở Xây dựng là cơ quan được giao chủ trì tổ chức triển khai.

"Qua quan sát thực tế và ý kiến phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục, hình thức triển khai tại đây đang gây tranh luận về tính thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc…", văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc nêu.

Đối với di tích chợ Bến Thành, Sở Quy hoạch - Kiến trúc dẫn lại ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao về việc sơn lại công trình phải được sự chấp thuận của tổ chức đang quản lý trực tiếp di tích; đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật; việc sơn lại phải theo đúng màu sắc hiện hữu, giữ nguyên đường nét, họa tiết trang trí.

Công trình tượng đài và tháp tại hồ Con Rùa chưa được xếp hạng di tích, không thuộc danh mục kiểm kê di tích, nhưng đây là các điểm đến ăn sâu vào tiềm thức của người dân. Do đó, việc sơn lại cần lưu ý theo màu sắc hiện hữu và đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật.