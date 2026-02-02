Tổng Bí thư: Việt Nam luôn ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba

Chiều 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla, đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba.

Tổng Bí thư khẳng định việc lãnh đạo cấp cao Cuba cử đặc phái viên cấp cao thăm Việt Nam dịp này thể hiện sự coi trọng đặc biệt, tình cảm gắn bó, thủy chung, trong sáng và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla hồi tháng 2/2025 (Ảnh: Báo Nhân dân).

Tổng Bí thư chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt do tác động của bao vây cấm vận và thiên tai.

Tổng Bí thư khẳng định lại lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh nhân dân Việt Nam không bao giờ quên câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" và ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam cũng nguyện hỗ trợ Cuba trong khả năng để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi và thống nhất cao về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, phù hợp với bối cảnh mới của mỗi nước và quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên, linh hoạt các cơ chế hợp tác, trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và quản lý nhà nước. Coi đây là nền tảng chính trị quan trọng để củng cố sự tin cậy chiến lược giữa hai Đảng.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải có những bước đột phá để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Theo Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác về lúa gạo, góp phần giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực, thực phẩm, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư tại Cuba.

Tại buổi tiếp, ông Bruno Rodríguez khẳng định Đảng, Nhà nước Cuba luôn ưu tiên tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng mặt trời, sản xuất hàng tiêu dùng, du lịch và dược phẩm.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương quốc tế; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ Việt Nam - Cuba để tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt này.