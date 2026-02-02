Đại tướng Lương Tam Quang: Sẽ kiến nghị việc bầu cử sớm tại 6 xã ở Đà Nẵng

Ngày 2/2, đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố Đà Nẵng.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, cho biết toàn thành phố có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 14 đại biểu, 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 76 người, 628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bầu 1.907 người.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi làm việc (Ảnh: A Núi).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất danh sách sơ bộ 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (có 1 người tự ứng cử) và 131 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 (có 1 người tự ứng cử).

Theo ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ.

Ông Quang cho biết, Đà Nẵng sau hợp nhất có diện tích rất lớn; khu vực miền núi địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn; nhiều nơi chưa có điện, "lõm" sóng điện thoại. Do đó, Đà Nẵng kiến nghị cho phép tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã biên giới.

Đại tướng Lương Tam Quang dâng hương tại Nghĩa trang Phước Ninh (Ảnh: Mai Quang).

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, bài bản của thành phố Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị bầu cử. Còn về kiến nghị tổ chức bầu cử sớm cho 6 xã biên giới, Bộ trưởng cho hay sẽ kiến nghị với Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét.

Đại tướng lưu ý Bộ Công an sẽ tham mưu Hội đồng bầu cử quốc gia và hướng dẫn, hỗ trợ Công an thành phố Đà Nẵng trong quá trình đảm bảo an ninh an toàn, xử lý các vấn đề phát sinh, không để các thế lực xấu lợi dụng gây mất ổn định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng phải rà soát, bổ sung danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của nhân dân, nhất là những người đang làm việc ở xa, người khuyết tật, già yếu. Thành phố cũng cần tổ chức đúng tiến độ các bước hiệp thương, tiếp xúc cử tri theo quy định.