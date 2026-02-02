Lâm Đồng cần hơn 9.100 tỷ đồng bồi thường ở dự án đường sắt Bắc - Nam

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Tuyến đường sắt đi qua khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng dài 156,5km, qua 18 xã, phường. Tuyến đường sắt được bố trí nhà ga Phan Rí tại xã Bắc Bình và nhà ga Phan Thiết tại phường Bình Thuận, cùng 4 trạm bảo dưỡng kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Trần Nguyên).

Diện tích đất dự kiến cần được thu hồi khoảng 1.046ha, ảnh hưởng 2.476 hộ dân và 36 tổ chức. Trong đó, 758 hộ thuộc diện bố trí tái định cư. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng ước tính 9.145 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh đã phê duyệt 8/8 khu tái định cư phục vụ dự án, với tổng diện tích 27,7ha, quy mô 1.011 lô đất. Tổng mức đầu tư các khu tái định cư khoảng 443,5 tỷ đồng.

Các địa phương đã niêm yết phương án bồi thường đối với 100/111 trường hợp, đạt tỷ lệ 94%. Tuy nhiên, số hồ sơ được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mới đạt 14 trường hợp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, đơn vị được giao làm chủ đầu tư các khu tái định cư, đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công toàn bộ 8 khu. Dự kiến, các khu tái định cư được hoàn thành trong tháng 6.

Song song công tác tái định cư, việc di dời hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai. Qua rà soát, toàn tuyến có 198 vị trí đường điện giao chéo, gồm các tuyến 500kV, 220kV, 110kV và hệ thống trung, hạ thế, với tổng kinh phí di dời dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương có tuyến đường sắt đi qua tăng cường quản lý mặt bằng, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép. Các đơn vị đồng thời rà soát nhu cầu tái định cư, chủ động điều chỉnh quy hoạch vùng phụ cận nhà ga theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

UBND tỉnh giao các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.