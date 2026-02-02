Bắt tạm giam đối tượng nghi “gài” bạn gái dùng ma túy rồi bỏ trốn

Ngày 2/2, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã vận động Trịnh Ngọc Đạt Dương (30 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), là đối tượng bị truy nã về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ra đầu thú khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Do không có hộ chiếu nên Dương không thể nhập cảnh về Việt Nam theo đường chính ngạch. Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sa Mát, Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp nhận, đưa đối tượng từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng Trịnh Ngọc Đạt Dương tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đối tượng được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng để thi hành lệnh bắt tạm giam theo quy định.

Trước đó, tháng 7/2025, Dương quen biết chị N.H.D. (26 tuổi, trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) qua mạng xã hội.

Đến ngày 12/7/2025, Dương hẹn chị D. đến nhà Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để ăn nhậu. Tại đây, Dương mang theo ma túy tổng hợp còn Vương chuẩn bị dụng cụ để tổ chức cho chị D. sử dụng trái phép chất ma túy, khiến nạn nhân mất ý thức.

Cho rằng mình bị hai đối tượng ép sử dụng trái phép chất ma túy nên chị D. đã đến trình báo công an. Cơ quan điều tra xác định Vương và chị D. dương tính với ma túy, riêng Dương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 24/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương và Dương. Đến ngày 24/12/2025, do Dương tiếp tục vắng mặt, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can này.