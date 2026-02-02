Cảnh sát dùng xe đặc chủng đưa cháu bé bị nôn ói, sốt cao đi cấp cứu

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đà Nẵng, thông tin về việc tổ công tác Trạm CSGT Hòa Nhơn đã kịp thời sử dụng xe đặc chủng chở một cháu bé bị sốt cao, nôn mửa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khi tổ công tác đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14B. Tại đây, lực lượng CSGT đã tiếp nhận thông tin về cháu V.H.M.A. (10 tuổi, trú tại xã Hòa Vang, Đà Nẵng) đang trong tình trạng sốt cao, nôn mửa và cần được cấp cứu khẩn cấp.

Cháu A. được cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ công tác đã nhanh chóng dùng xe đặc chủng đưa cháu A. đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang để cấp cứu kịp thời.

Sau khi cháu A. hồi phục và được về nhà, chị Duy Linh (mẹ cháu A.) đã gửi thư cảm ơn đến lực lượng CSGT vì sự hỗ trợ kịp thời. Bài viết của chị Linh trên trang cá nhân cũng nhận được nhiều lượt tương tác tích cực.

Chị Linh chia sẻ thêm, vào ngày 31/1, khi con có biểu hiện sốt, chị đã cho cháu uống thuốc và dùng xe máy chở đi bệnh viện. Tuy nhiên, sau 4-5km, cháu bắt đầu nôn mửa.

“Tôi có cầm theo nhiệt kế kẹp đo cho cháu thấy sốt cao quá, không thể ngồi xe máy được nữa. Lúc đó tôi cũng lo sợ, may mà có các anh CSGT đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14B gần đó chạy tới đưa cháu lên xe đặc chủng, rồi chở tới bệnh viện”, chị Linh kể lại.

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng được ghi nhận khi tổ công tác của Trạm CSGT Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, phát hiện anh Hồ Thanh Trường (giáo viên Trường Tiểu học số 2 Hòa Sơn) đang bế cháu L.Đ.K. (học sinh lớp 1, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) trong tình trạng bị rắn cắn, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Ngay lập tức, tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng đưa cháu K. đến Bệnh viện Liên Chiểu. Tuy nhiên, do vượt quá khả năng xử lý chuyên môn đối với trường hợp rắn cắn, bác sĩ Bệnh viện Liên Chiểu đã hướng dẫn chuyển cháu đến Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Tổ công tác CSGT Hòa Hiệp tiếp tục sử dụng xe đặc chủng, hỗ trợ đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu an toàn.