Barcelona ra giá mua Rashford, HLV Carrick bất lực

Rashford rời khỏi Man Utd để gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái, sau khi mối quan hệ với HLV Ruben Amorim rạn nứt nghiêm trọng. Dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Rashford bị xếp vào “nhóm cần thanh lý” và gần như bị gạt khỏi kế hoạch đội một tại Old Trafford.

Rashford muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, quãng thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha đã giúp Rashford hồi sinh mạnh mẽ sự nghiệp. Trong màu áo đội bóng xứ Catalunya, anh thể hiện phong độ ấn tượng với 22 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 32 trận đấu, qua đó giành lại suất khoác áo đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Sự xuất hiện của Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện Man Utd với vai trò HLV tạm quyền, cùng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, từng thắp lên hy vọng rằng Rashford có thể cân nhắc trở lại Old Trafford khi hợp đồng cho mượn đáo hạn vào cuối mùa. Tuy nhiên, theo tờ Marca (Tây Ban Nha), tiền đạo sinh năm 1997 mong muốn gắn bó lâu dài với Barcelona.

Trong thỏa thuận cho mượn giữa hai CLB, Man Utd và Barcelona đã thống nhất điều khoản mua đứt Rashford với mức phí 26 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ không có quyền ngăn cản nếu Barcelona quyết định kích hoạt điều khoản và hoàn tất thương vụ chuyển nhượng vĩnh viễn.

Dù đang đối mặt với những khó khăn tài chính kéo dài trong nhiều mùa giải qua, Barcelona vẫn rất quyết tâm chi 26 triệu bảng để giữ Rashford, theo nguồn tin từ Tây Ban Nha. Đội chủ sân Camp Nou xem anh là nhân tố quan trọng trong kế hoạch dài hạn.

Chia sẻ với BBC hồi tháng 12, Rashford từng bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống mới tại Barcelona: “Mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy được chào đón, cảm thấy như ở nhà và tận hưởng từng khoảnh khắc. Việc học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa ở đây đều rất thú vị. Đó là điều tôi mong muốn từ lâu và đây là cơ hội hoàn hảo”.

HLV Carrick muốn lôi kéo Rashford ở lại Man Utd (Ảnh: Getty).

Tiền đạo người Anh cũng cho biết khả năng giao tiếp của anh đang tiến bộ rõ rệt: “Giờ tôi đã hiểu nhiều hơn, chỉ cần thêm sự tự tin khi nói trước đám đông.”

Thời gian đầu mới sang Tây Ban Nha, Rashford sinh sống tại khách sạn 5 sao Gran Melia Torre Melina, nơi một phòng President Suite có giá lên tới hơn 3.200 bảng mỗi đêm. Sau đó, anh đã ổn định cuộc sống khi chuyển tới một căn hộ cao cấp tại khu Esplugues de Llobregat, phía tây Barcelona, khu vực từng là nơi cư trú của nhiều ngôi sao như Gerard Pique hay Andrss Iniesta, với khung cảnh hùng vĩ của dãy núi Collserola.

Trước đó, truyền thông Anh tiết lộ Michael Carrick vẫn mong muốn giữ Rashford ở lại Old Trafford sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào ngày 30/6, trong trường hợp ông được bổ nhiệm chính thức. Dù vậy, với quyết tâm của Rashford và động thái từ Barcelona, khả năng Man Utd tái hợp với tiền đạo người Anh đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Carrick tiếp tục gây ấn tượng khi giúp Man United giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham, nối dài khởi đầu hoàn hảo với các chiến thắng trước Man City và Arsenal trong những trận đầu tiên cầm quân. Tuy nhiên, thành công ngắn hạn này dường như vẫn chưa đủ để kéo Rashford trở lại Old Trafford.