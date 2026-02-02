Hai người nước ngoài du lịch "bụi", vẫy đi nhờ xe trên cao tốc

Ngày 2/2, Ban Quản lý và bảo dưỡng thường xuyên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã hỗ trợ 2 du khách nước ngoài sau khi nhận được phản ánh.

Khoảng 13h30 cùng ngày, nhiều tài xế khi di chuyển trên cao tốc nhìn thấy 2 người nước ngoài mang theo nhiều hành lý, đứng vẫy tay tại làn dừng khẩn cấp, thuộc địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, họ đã báo cáo sự việc qua đường dây nóng cho đơn vị quản lý cao tốc.

Đơn vị quản lý cao tốc hỗ trợ 2 du khách (Ảnh: Trường Minh).

Sau đó, xe tuần đường cao tốc đã tiếp cận và đưa 2 du khách này di chuyển xuống quốc lộ 1A. Hai người được xác định là khách du lịch, một phụ nữ có quốc tịch Indonesia và một người nam có quốc tịch Nga.

Họ cùng nhau đi du lịch tại Việt Nam bằng cách xin đi nhờ các xe tải và dừng lại ở nhiều địa điểm rồi ngủ lều, nấu ăn. Khi đang trên đường di chuyển vào Đà Nẵng, 2 du khách dừng lại trên cao tốc rồi vẫy tay xin đi nhờ.

Đơn vị quản lý cao tốc đã hỗ trợ 2 du khách một bữa ăn rồi giúp họ bắt ô tô để tiếp tục hành trình vào Đà Nẵng.

Cơ quan này cũng khuyến cáo tài xế không được dừng lại tại làn dừng khẩn cấp để đón - trả người sai quy định, mà phải đến nút giao cao tốc gần nhất.