Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc lĩnh án tù chung thân

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Tang Yijun (Ảnh: Xinhua).

Tòa án Nhân dân Trung cấp Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã tuyên án tù chung thân với cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Tang Yijun vào ngày 1/2.

Cáo trạng của tòa cho biết ông Tang đã nhận trái phép số tài sản trị giá hơn 137 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,7 triệu USD) từ năm 2006 đến năm 2022, lạm dụng chức vụ để trục lợi cho các tổ chức và cá nhân trong những lĩnh vực như niêm yết doanh nghiệp, thu hồi đất, vay ngân hàng và xử lý vụ án, nhận tiền và quà tặng bất hợp pháp.

“Hành vi của ông Tang cấu thành tội nhận hối lộ”, tòa án cho biết trong phán quyết, đồng thời nói thêm rằng số tiền liên quan đến vụ án là “đặc biệt lớn” và gây ra “thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng” cho lợi ích của nhà nước và nhân dân.

Ông Tang cũng bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Số tiền liên quan tới vụ án sẽ được thu hồi và chuyển vào ngân sách nhà nước.

Phiên tòa công khai đã diễn ra vào tháng 9/2025. Trong lời nói cuối cùng trước tòa, cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận.

Ông Tang, 64 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại tỉnh Chiết Giang phía Đông Trung Quốc, nơi ông làm việc hơn 30 năm và vươn lên trở thành Phó Bí thư tỉnh ủy. Sau đó, ông giữ chức tỉnh trưởng Liêu Ninh trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc vào năm 2020.

Ông Tang bị điều tra vào tháng 4/2024 với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ tội tham nhũng. Ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2024.

Bản án với cựu Bộ trưởng Tư pháp được đưa ra trong bối cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, bắt giữ một loạt quan chức cấp cao trong những tuần gần đây.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố chống tham nhũng là “trận chiến Trung Quốc không được phép thua".

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Wang Xiangxi đang bị điều tra vì bị nghi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi một bộ trưởng đương nhiệm bị điều tra.

China Daily đưa tin CCDI cũng đã công bố điều tra ông Sun Shaocheng, cựu Bí thư đảng của Khu tự trị Nội Mông.