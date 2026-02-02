Tổng thống Iran chỉ thị đàm phán hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Fars).

"Tổng thống Pezeshkian đã ra lệnh mở các cuộc đàm phán với Mỹ", hãng thông tấn Fars đưa tin, trích dẫn một nguồn tin từ chính phủ Iran.

Theo nguồn tin này, Iran và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, Fars không nêu rõ ngày cụ thể. Bản tin này cũng được đăng tải trên báo chính phủ Iran và nhật báo cải cách Shargh.

Trước đó, Tehran cho biết đang nghiên cứu một phương pháp và khuôn khổ đàm phán sẵn sàng trong những ngày tới, trong đó thông điệp giữa hai bên được chuyển tiếp thông qua các bên trung gian trong khu vực.

"Một số điểm đã được đề cập và chúng tôi đang xem xét và hoàn thiện các chi tiết của từng giai đoạn trong tiến trình ngoại giao. Chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc trong những ngày tới", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết hôm 2/2 mà không cung cấp chi tiết về nội dung của bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Những căng thẳng biểu tình ở Iran đã khiến mối quan hệ với Mỹ leo thang đáng lo ngại, trong đó Tổng thống Donald Trump thậm chí đã đe dọa sẽ hành động quân sự chống lại quốc gia Hồi giáo này và đã ra lệnh điều một nhóm tàu ​​sân bay đến Trung Đông.

Trong khi gia tăng áp lực lên Iran, Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông hy vọng đạt được thỏa thuận và Tehran cũng nhấn mạnh mong muốn giải quyết bằng ngoại giao nhưng thề sẽ đáp trả không khoan nhượng đối với bất kỳ hành động gây hấn nào.

Ông Trump sau đó cảnh báo "thời gian đang cạn dần" để Iran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Nhưng ông Baqaei nói rằng Tehran "không bao giờ chấp nhận tối hậu thư" và không thể xác nhận liệu Iran có nhận được bất kỳ thông điệp nào như vậy hay không.

Trong khi đó, các bên trung gian trong khu vực đã thúc đẩy ngoại giao để giảm bớt căng thẳng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước và đã có thêm các cuộc điện đàm với các đối tác Ai Cập, Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tổng thống Trump nói không có vũ khí hạt nhân, và chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đó có thể là một thỏa thuận rất tốt”, ông Araghchi nói với CNN hôm 1/2.

“Tất nhiên, đổi lại, chúng tôi mong muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Vì vậy, thỏa thuận đó là khả thi. Chúng ta đừng nói về những điều bất khả thi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói thêm.

Ông Baqaei cho biết việc các nước láng giềng cùng nhau tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho thấy rõ mối lo ngại rằng, việc Mỹ tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ kéo cả khu vực vào xung đột. Ông cũng lặp lại lời cảnh báo của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 1/2 rằng, một cuộc tấn công của Mỹ sẽ châm ngòi cho một “cuộc chiến tranh khu vực”.