Nghệ An lên danh sách sơ bộ 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 2/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất lập danh sách sơ bộ 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh. Con số này chưa bao gồm các đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Nghệ An được phân bổ 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 7 đại biểu do các cơ quan, tổ chức Trung ương giới thiệu và 9 đại biểu do các cơ quan, tổ chức tại địa phương giới thiệu.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, phát biểu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (Ảnh: Nguyễn Mai).

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 38 người đã được giới thiệu để bầu 16 đại biểu Quốc hội, với cơ cấu đa dạng: 12 nữ, 8 người trẻ, 7 người dân tộc thiểu số, 3 người ngoài Đảng và 3 đại biểu tái cử.

Đối với Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, Nghệ An dự kiến bầu 85 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 167 người ứng cử, từ tổng số 222 người được giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Cơ cấu danh sách sơ bộ ứng cử viên HĐND tỉnh bao gồm: 80 nữ (chiếm 47,9%), 53 người trẻ tuổi (32,7%), 29 người dân tộc thiểu số (17,4%), 6 người theo tôn giáo (3,6%) và 17 người ngoài Đảng (10,2%). Có 35 ứng cử viên thuộc diện tái cử.

Hội nghị cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người giới thiệu ứng cử, diễn ra từ ngày 9/2 đến 20/2, làm cơ sở cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Nghệ An sẽ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 20 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh, căn cứ vào quy mô dân số và số đại biểu được phân bổ.

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Mai).

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ và quy định pháp luật. Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt với một số khó khăn.

Đáng chú ý là tình hình tại các xã rộng, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là ở một số địa bàn thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương cũ. Ủy ban Bầu cử tỉnh đang tổng hợp đề xuất để trình Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định khu vực bầu cử sớm.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ phụ trách bầu cử ở cấp cơ sở còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Một khó khăn khác là sự chênh lệch thông tin giữa dữ liệu của UBND cấp xã và Công an xã, gây trở ngại cho việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Để khắc phục, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, đã giao Công an tỉnh chủ trì lập danh sách cử tri đầy đủ, chính xác, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri.