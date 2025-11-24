Cửa ngõ Đông Bắc TPHCM “dễ thở” sau khi cầu Bình Triệu 1 thông xe trở lại

Sau gần 3 tháng cấm ô tô để nâng tĩnh không, cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe vào sáng 23/11. Ngay trong giờ cao điểm sáng đầu tuần, giao thông tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TPHCM đã có những chuyển biến tích cực.

Sáng 24/11, lưu lượng phương tiện qua cầu diễn ra thuận lợi, tình trạng ùn tắc thường xuyên tại điểm nóng này đã giảm đáng kể.

Sau khi hoàn tất nâng tĩnh không, nhịp cầu Bình Triệu 1 đã được nâng thêm 1,08m, đạt cao độ tĩnh không 7m theo yêu cầu kỹ thuật. Điều này cho phép ô tô lưu thông trở lại, đồng thời giúp tàu thuyền bên dưới di chuyển an toàn hơn, khôi phục hoàn toàn năng lực khai thác của tuyến huyết mạch này.

Vào 7h, vòng xoay Bình Lợi, nút giao vốn luôn "nóng" mỗi giờ cao điểm, đã bớt căng thẳng trông thấy.

Ở hướng đường Phạm Văn Đồng đổ ra Quốc lộ 13, dòng xe lên cầu vốn thường xuyên chen lấn để nhập làn nay đã thông thoáng hơn.

Từ Quốc lộ 13 hướng ra vòng xoay Bình Lợi, ô tô nối nhau nhưng không còn cảnh chôn chân tại chỗ, xe máy dễ dàng di chuyển mà không phải chen chúc.

Người dân sống quanh khu vực cho biết, từ khi cầu Bình Triệu 1 chính thức thông xe, buổi sáng dòng phương tiện không còn bị dồn ép vào một hướng như trước, bớt cảnh xe máy nối đuôi chật kín. Ông Minh Nhựt (59 tuổi) bày tỏ: "Tôi rất vui mừng khi thấy cầu đã được mở lại. Mỗi lần đi qua bớt kẹt xe và bớt khói bụi hơn hẳn".

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 được thi công trong 9 tháng, bao gồm 6 tháng thi công các hạng mục phụ trợ và gần 3 tháng cấm ô tô để kích nâng tĩnh không.

Bên dưới chân cầu, các công nhân vẫn tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, trong đó có việc lắp đặt hệ thống ống thoát nước cho cầu. Dù phía trên đã thông xe, phần việc bên dưới vẫn được duy trì liên tục để kịp hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian sớm nhất.

Ở chiều ngược lại, cầu Bình Triệu 2 cũng trở nên thông thoáng hơn sau khi cầu Bình Triệu 1 được đưa vào khai thác. Dòng xe buổi sáng không còn ùn lại ngay chân cầu, người dân đi làm sớm cũng không còn cảnh phải chen chúc từng đoạn trong giờ cao điểm.

Ông Minh Thuận (55 tuổi), người có thói quen đạp xe thể dục rồi đi làm qua khu vực này, cho biết thời gian thi công khiến ông phải đổi sang tuyến đường khác vì cầu quá đông. "Khi cầu bên kia thi công, tôi đã phải vòng tuyến khác để đạp xe buổi sáng. Giờ bên này đã thông thoáng hơn, tôi lại quay về lộ trình cũ," ông Thuận chia sẻ.

Trước đó, việc đóng một phần cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công đã gây áp lực lớn lên cầu Bình Triệu 2 và các tuyến lân cận như Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, bến xe Miền Đông cũ,… Giờ đây, khi cả hai cây cầu cùng chia sẻ lưu lượng phương tiện, tình trạng ùn ứ giờ cao điểm buổi sáng gần như được giải tỏa.

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 không chỉ cải thiện hiệu quả lưu thông mà còn được xem là bước quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng tại cửa ngõ Đông Bắc, nơi có lưu lượng phương tiện lớn bậc nhất thành phố. Công trình cũng mở ra triển vọng cải thiện hoạt động vận tải thủy, kết nối tốt hơn giữa cảng, khu công nghiệp và trung tâm đô thị.