Công viên Cầu Giấy "thay áo mới" với tổng đầu tư 66 tỷ đồng cải tạo

Công viên Cầu Giấy tọa lạc trên đường Thành Thái (phường Dịch Vọng) có diện tích 6.540m2, được đưa vào hoạt động từ năm 2014 với tổng vốn đầu tư ban đầu 8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên công viên đã xuống cấp nghiêm trọng sau 10 năm sử dụng.

Từ tháng 2/2025, công viên được đầu tư hơn 66 tỷ đồng để cải tạo, bao gồm thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết, nhằm nâng cấp hạ tầng và khôi phục không gian xanh cho khu vực.

Sau 8 tháng cải tạo, công viên Cầu Giấy gần như "lột xác" hoàn toàn, khoác trên mình một diện mạo mới.

Biểu tượng của công viên cũng được thiết kế lạ mắt, lắp đặt tại khu vực cổng chính để tạo điểm nhấn cho không gian mới.

Hiện các hạng mục chính của dự án gần như về đích, còn một số hạng mục như trồng cây xanh, cỏ và hoa tại các tiểu cảnh công viên đang được các công nhân hoàn thiện.

Nhiều diện tích cây xanh, hoa và cây cảnh được trồng bổ sung tại công viên Cầu Giấy để tăng thêm không gian xanh.

Các hạng mục chính được triển khai cải tạo trong dự án gồm: Cải tạo hệ thống hồ nước, lát lại đường đi dạo, trồng thêm cây xanh, lắp đặt chòi nghỉ, khu vui chơi và nhà vệ sinh công cộng. Đến thời điểm này, phần lớn các hạng mục cơ bản đã hoàn thiện.

Những con đường rộng thênh thang, được làm mới hoàn toàn, nhiều cây cảnh được trồng bổ sung để tạo thêm cảnh quan cho công viên.

Các hạng mục lát đá vỉa hè, đường đi, hệ thống điện và đèn chiếu sáng đưa vào sử dụng. Cảnh quan của công viên gần như thay đổi hoàn toàn.

Khu vui chơi trẻ em và sân tập thể thao ngoài trời đã được cải tạo, nâng cấp với hệ thống thiết bị mới, tạo nên không gian sạch sẽ, thoáng mát an toàn hơn cho người dân.

Khu vui chơi thiết kế lạ mắt, nhiều màu sắc, xen kẽ vào đó là nhiều mảng xanh tạo cảm giác thoáng mát.

Công viên không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí mà còn đóng vai trò là lá phổi xanh của đô thị, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho cư dân khu vực.

Công viên Cầu Giấy trở thành điểm đến quen thuộc của người dân khu vực, chốn yên tĩnh để nhiều người thư giãn, tập thể dục, vui chơi mỗi ngày.

Sau quá trình cải tạo, công viên Cầu Giấy hứa hẹn sẽ trở thành một không gian xanh lý tưởng với cảnh quan sạch đẹp, tiện ích hiện đại, mang đến môi trường vui chơi, thư giãn trong lành cho người dân.