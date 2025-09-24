Công viên ở Hà Nội cỏ mọc cao hơn 2m sau một năm hoạt động

Nằm giữa trung tâm phường Cầu Giấy (Hà Nội), dự án công viên và hồ điều hòa CV1 có diện tích rộng 32ha, gồm hồ nước tối thiểu 19ha và 8,7ha cây xanh. Được khởi công từ quý II/2016, sau nhiều lần lỡ hẹn, đến tháng 6/2024 hoàn thành và đi vào hoạt động.

Dự án có tổng vốn đầu tư 744 tỷ đồng, nằm cạnh các tổ hợp đô thị, công trình hiện đại như tòa Keangnam Landmark 72, The Manor, Golden Palace cùng nhiều trụ sở Trung ương,... với sự kỳ vọng sẽ trở thành không gian công cộng sôi động cho người dân khu vực.

Tuy nhiên, khác xa với kỳ vọng, chỉ sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, công viên này đã bị "lãng quên", rơi vào tình trạng xuống cấp, ô nhiễm. Nhiều khu vực bên trong công viên trở nên hoang hóa, cỏ cây um tùm quá đầu người, khiến công viên này trở nên ma mị, heo hút.

Ghi nhận của PV Dân trí, nhìn từ trên cao khu vực công viên sát đường Phạm Hùng (Vành đai 3), một mảng công viên đã mọc đầy cỏ dại, bụi rậm, dây leo um tùm vì lâu ngày không được chăm sóc.

Trước đó, nhiều góc quanh khu vực hồ điều hòa xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối. Sau đó một số lượng lớn cá chết đã được nhân viên môi trường thu gom, nhưng tình trạng cá chết vẫn chưa chấm dứt.

Quanh hồ điều hòa CV1, rất nhiều nơi trở thành điểm tập kết rác thải.

Nhiều khu vực bãi cỏ, vỉa hè, đường đi trong công viên đã mọc đầy cỏ dại vì ít được chăm sóc, vắng bóng người qua lại.

Phía Nam của hồ điều hòa là khu vực chòi nghỉ số 2 và số 3, cỏ cây mọc bao quanh um tùm, khu vực này cũng xuất hiện nhiều bãi phóng uế, mùi hôi thối nồng nặc khi tới gần.

Những con đường đi bộ, xuyên công viên, những tuyến đường chạy quanh hồ điều hòa cũng um tùm cỏ dại, tạo nên cảnh tượng ma mị, heo hút.

"Nhà tôi cũng gần đây, nhưng lâu lâu rảnh rỗi tôi mới vào đi tập thể dục, đạp xe quanh hồ. Lúc mới hoàn thiện, công viên cũng sạch đẹp, khá đông người vào vui chơi, nhưng sau càng ít dần. Thấy cũng vắng vẻ, lạnh lẽo, hôi thối nữa nên tôi không dám vào thường xuyên", một người dân tập thể dục tại công viên cho hay.

Phía Đông công viên, các đài phun nước đã hư hỏng, ngừng hoạt động, có chỗ thì khô cạn nước nhưng không được bảo trì, tu sửa.

Tại khu vui chơi cho trẻ em cũng vắng bóng người, cỏ dại phủ kín các khu trò chơi.

Cầu trượt, xích đu,... bụi rậm, cỏ cây "nuốt gọn" sau hơn 1 năm đi vào hoạt động.

Dự án Công viên và hồ điều hòa CV1 được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng đầu tư xây dựng, sau đó bàn giao cho TP Hà Nội quản lý.

Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, dự án công viên và hồ điều hòa CV1 rơi vào tình trạng heo hút, vắng bóng người, chỉ lác đác vài người dân vào tập thể dục, câu cá mỗi ngày.