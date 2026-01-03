Công nhân xuyên Tết thi công hầm chui gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng được khởi công từ tháng 10/2022, có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Đến nay, công trình đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt, nhằm bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành và khánh thành vào đầu năm 2026.

Theo thiết kế, hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng cùng hệ thống đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 890m theo hướng Vành đai 2,5. Trong đó, hầm kín dài 140m, hầm hở dài 320m; phần đường dẫn phía Kim Đồng hiện đã cơ bản hoàn thiện.

Đoạn qua hầm được bố trí mỗi chiều 2 làn xe, rộng 3,5m/làn, còn đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe, với bề rộng 3,5m/làn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dù đang trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, trên công trường hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn có hàng chục công nhân miệt mài thi công.

Phía hầm hướng Kim Đồng, các công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục sơn, nhằm sớm đưa công trình vào khai thác.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục gồm tường chắn, hạ tầng kỹ thuật, đường gom hai bên, lan can hầm và các đốt hầm qua đường Giải Phóng, nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Phía trên hầm, máy móc liên tục hoạt động, lăn ủi mặt đường.

Cuối tháng 12 vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng khi khu vực trung tâm nút giao được thu gọn phạm vi rào chắn.

Qua đó bố trí thêm 3 làn xe với bề rộng tối thiểu 10m, phục vụ lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng từ Giáp Bát vào trung tâm thành phố. Các hướng lưu thông còn lại qua nút Kim Đồng - Giải Phóng vẫn được tổ chức đi lại bình thường.

Hiện nay, thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt được xem là hạng mục phức tạp nhất của dự án.

Ba đốt hầm kín cuối cùng có liên quan trực tiếp đến kết cấu đường sắt, nên quá trình triển khai phải được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn cho công trình bên dưới, giữ ổn định đường ray phía trên và không làm gián đoạn hoạt động chạy tàu.

Khu vực hầm hở phía đường Đầm Hồng hiện vẫn còn ngổn ngang, chờ được kết nối đồng bộ với tuyến đường Vành đai 2,5 khi công trình hoàn thiện.

Đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa dự án về đích vào đầu năm 2026. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và Giải Phóng, đồng thời từng bước hoàn thiện tuyến Vành đai 2,5 theo quy hoạch.

Vị trí xây dựng hầm chui Kim Đồng (Ảnh: Google Maps).