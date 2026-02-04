Người phụ nữ nhờ công an tìm chủ nhân chiếc túi xách chứa 300 triệu đồng

Sáng 4/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an phường Minh Xuân vừa xác minh, trao trả số tiền 300 triệu đồng do một phụ nữ nhặt được cho chị Đặng Thị Nhã (trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) làm rơi.

Theo cảnh sát, ngày 3/2, bà Nguyễn Thị Lợi (trú tại phường Minh Xuân) trong lúc đi làm đã nhặt được chiếc túi xách, bên trong chứa nhiều giấy tờ quan trọng cùng 300 triệu đồng tiền mặt.

Bà Lợi (ở giữa) trao trả lại tài sản cho chị Nhã (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Nhà chức trách cho hay, sau khi phát hiện số tiền lớn, bà Lợi đã đến trụ sở Công an phường Minh Xuân để trình báo sự việc và giao nộp tài sản, mong muốn trao trả tài sản cho người bị đánh mất.

Công an phường sau đó đã khẩn trương xác minh, liên hệ với người bị mất tài sản là chị Đặng Thị Nhã, mời tới trụ sở công an phường để trao trả tài sản.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, nhận lại tài sản, chị Nhã vô cùng vui mừng và xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Lợi vì nghĩa cử cao đẹp, trung thực; đồng thời cảm ơn lực lượng công an phường đã tận tình hỗ trợ để chị sớm nhận lại tài sản.