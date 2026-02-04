Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, tài xế xe tải tử vong

Sáng 4/2, Công an TPHCM phối hợp cùng đơn vị khai thác và quản lý đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện khiến một người tử vong.

Cabin xe tải biến dạng, tài xế tử vong (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, hơn 4h cùng ngày, nam tài xế lái chiếc xe đầu kéo container biển số 50H-204.xx chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, theo hướng Đồng Nai đi TPHCM.

Khi gần đến đoạn qua đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (trước đây thuộc TP Thủ Đức), phương tiện xảy ra va chạm với xe tải 50H-433.xx chạy cùng chiều.

Trong lúc hai tài xế dừng xe để xử lý, bất ngờ nam tài xế lái xe tải 72C-193.xx chạy phía sau đến đã tông vào đuôi xe tải 50H-433.xx.

Vụ va chạm làm cabin xe tải 72C biến dạng, nam tài xế mắc kẹt trong xe, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Cục CSGT phối hợp cùng Công an phường Long Trường có mặt điều tiết giao thông, lực lượng cứu hộ cứu nạn (PC07, Công an TPHCM) cũng được huy động đến hiện trường sử dụng máy móc cắt cabin, đưa thi thể tài xế ra ngoài.

Ảnh hưởng vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc hướng đi TPHCM gặp khó khăn.

Đến hơn 7h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được xử lý.