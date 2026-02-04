Ô tô lao xuống vực sâu ở Tuyên Quang, 3 người bị thương

Sáng 4/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết trưa 3/2, tại km6+50 đường Lao Và Chải - Cán Tỷ thuộc thôn Sảng Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn ô tô rơi xuống vực sâu (cách mặt đường khoảng 50m), khiến 3 người bị thương.

Chiếc ô tô con bẹp rúm sau vụ tai nạn (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Vào thời gian trên, anh H.V.H (SN 1974, quê Ninh Bình) điều khiển ô tô biển số 35C-157.xx, trên xe chở theo chị B.T.L. (SN 1996, quê tỉnh Ninh Bình) và anh T.X.T. (SN 1981, ở Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, khi ô tô nêu trên đi tới km6+50 đường Lao Và Chải - Cán Tỷ thuộc thôn Sảng Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, thì lao xuống taluy âm.

Cảnh sát đưa các nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Cán Tỷ phối hợp cùng các lực lượng, cứu hộ 3 người bị mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị bẹp rúm, hư hỏng nặng. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn cua nhiều tầng.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.