Cháy nhà trọ cao 8 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng
(Dân trí) - Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà trọ cao 8 tầng, nằm trong ngõ 72 Khương Trung, phường Khương Đình.
Sáng 4/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Khương Đình (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h10 cùng ngày, tại ngôi nhà trọ cao 8 tầng, diện tích mặt bằng 57m2, ở số 4 ngách 72/3 Khương Trung, phường Khương Đình xảy ra hỏa hoạn.
Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại tầng tum của công trình nêu trên.
Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy, cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.
Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích đám cháy khoảng 20m2.
Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng phát lúc nửa đêm khiến nhiều người lo lắng. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.
Để đảm bảo an toàn PCCC trước, trong dịp Tết Nguyên đán, Công an Hà Nội khuyến cáo một số nội dung.
Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, người đứng đầu cần tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ công nhân viên và người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định PCCC; tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy, nổ.
Sắp xếp nguyên vật liệu, hàng hóa cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; bảo đảm các điều kiện để lực lượng chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả; tổ chức các ca trực trong quá trình sản xuất và ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện và dập tắt cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Đối với hộ gia đình, các hộ dân cần có giải pháp ngăn cháy lan theo cầu thang bộ bên trong nhà với các khu vực có công năng khác; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các thiết bị điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng để kịp thời khắc phục những nguy cơ gây cháy; tắt nguồn lửa và ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng...