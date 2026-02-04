Cháy nhà trọ cao 8 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng

Sáng 4/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Khương Đình (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h10 cùng ngày, tại ngôi nhà trọ cao 8 tầng, diện tích mặt bằng 57m2, ở số 4 ngách 72/3 Khương Trung, phường Khương Đình xảy ra hỏa hoạn.

Theo cảnh sát, vụ cháy xảy ra tại tầng tum của công trình nêu trên.

Vụ cháy xảy ra tại tầng tum của ngôi nhà (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội điều 2 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy, cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chức trách cho hay, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích đám cháy khoảng 20m2.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng phát lúc nửa đêm khiến nhiều người lo lắng. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.