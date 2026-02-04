Cháy tiệm bánh ở TPHCM

Sáng 4/2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Phước Long khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm bánh trên đường Đỗ Xuân Hợp.

Một phần mái của tiệm bánh đổ sập sau vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hơn 2h cùng ngày, lửa bùng lên ở khu vực biển hiệu của tiệm bánh ở địa chỉ 268 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long (trước đây thuộc TP Thủ Đức).

Nghe người dân hô hoán, các nhân viên đang ngủ trong tiệm bánh nhanh chóng thức dậy, thoát ra ngoài.

Người dân đã tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành. Lửa cháy dọc theo đường dây điện và biển hiệu nhanh chóng lan ra cả tiệm bánh rộng hàng trăm mét vuông.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TPHCM huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sỹ đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa sau đó.

Vụ cháy làm nhiều tài sản trong tiệm bánh hư hỏng, một phần mái tôn đổ sập. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, thống kê.