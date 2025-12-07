Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL 1A "lột xác", chờ ngày thông xe

Đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A) là dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010, có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), chỉ định chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ tháng 3/2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Nhưng dự án kéo dài đến năm 2020 thì tạm ngưng thi công khi mới đạt khoảng 40% khối lượng công việc. Nguyên nhân do thời gian thực hiện hợp đồng chưa được gia hạn, đồng thời báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chưa được phê duyệt.

Kéo dài hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, đến tháng 5/2025, dự án chính thức được tái khởi công với mốc hoàn thành đặt ra vào quý I năm2026.

Khi đưa vào vận hành, tuyến Vành đai 2,5 không chỉ giúp giảm tải ùn tắc cho khu vực phía Nam Hà Nội mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí những ngày đầu tháng 12, nhiều hạng mục của tuyến Vành đai 2,5 đoạn từ nút giao Kim Đồng - Giải Phóng đến Đầm Hồng đang dần hoàn thiện. Diện mạo tuyến đường này đang thay đổi rõ rệt, chuẩn bị những công đoạn cuối để về đích vào đầu năm 2026.

Đoạn cuối tuyến nối với ngõ 192 Lê Trọng Tấn đã hoàn thành thảm nhựa, dỡ bỏ rào chắn, làm dải phân cách, khác hẳn với khung cảnh bụi bẩn, rác thải bủa vây như trước đây.

Các hạng mục kỹ thuật như đường thoát nước, đường điện, cáp viễn thông đang được khẩn trương thi công.

Khối lượng thi công di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông) ước đạt 75%, trong đó hệ thống cấp nước đã hoàn thành 100%.

Điểm cuối tuyến đường Vành đai 2,5 giáp với Đầm Hồng hiện đang bị "án ngữ" bởi hai khu sân bóng đá nhân tạo tư nhân. Theo quy hoạch, đoạn tuyến này sẽ được đầu tư nối với đường Nguyễn Trãi, nhưng hiện tại chưa được triển khai thi công.

Điểm cuối của đoạn Vành đai 2,5 nối vào Đầm Hồng còn ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Hiện nhà thầu đang huy động tối đa máy móc, nhân sự tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, nhiều hạng mục đang gấp rút hoàn thiện và cam kết đảm bảo đưa công trình về đích trong đầu năm 2026.

Giải phân cách giữa hai làn đường đoạn đường này đã hoàn thiện, hiện đang triển khai công nhân và máy móc để trồng cây xanh, tạo cảnh quan.

Cây xanh được công nhân vận chuyển tới trồng dọc dải phân cách Vành đai 2,5 đoạn từ cầu L3 tới đoạn giao với ngõ 192 Lê Trọng Tấn.

Hàng trăm cây cọ cùng nhiều loại cây tạo bóng mát cho tuyến đường đã được trồng hoàn thiện trên đoạn đường này.

Về xây lắp, các hạng mục chính đã được triển khai như đường giao thông nhiều đoạn nền, mặt đường đã thi công đến lớp bê tông nhựa hạt thô; hệ thống thoát nước tuyến cống hộp 2x3x2m đã hoàn thành.

Một số đoạn hiện đang được triển khai thi công, hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, hệ thống điện và cống ngầm.

Các đoạn vỉa hè hai bên đường đang được thi công, chuẩn bị cho giai đoạn đổ bê tông, lát đá.

Hiện đoạn đường này còn hạng mục cầu L3 vượt sông Lừ đang là điểm nút kỹ thuật quan trọng của dự án. Công nhân và máy móc đang tích cực thi công khu vực này.

Cầu L3 qua sông Lừ (gói thầu số 2) đã hoàn thành toàn bộ trụ cầu và đúc 118/120 phiến dầm. Công nhân và máy móc được tăng cường tối đa để đảm bảo tiến độ lắp đặt dầm và hoàn thiện kết cấu cầu sớm nhất có thể. Đây là hạng mục quyết định cho việc thông tuyến.

Hạng mục hầm chui Kim Đồng nối Vành đai 2,5 và đường Kim Đồng được đầu tư hơn 700 tỷ đồng, tổng chiều dài 890m với 4 làn xe.

Hiện đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc. Đây là hạng mục khá phức tạp, vì vừa duy trì đường sắt phía trên, vừa phải đào thi công hầm phía dưới.

Bên cạnh đó, đoạn từ hầm chui Kim Đồng nối vào Vành đai 2,5 hiện vẫn còn một số vị trí đang bị các hộ dân vẫn lấn chiếm mặt bằng, không bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công thông tuyến.

Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công việc, hạng mục của gói thầu. Hiện nhà thầu dự án đang triển khai phối hợp với các phường Khương Đình, Định Công và Phương Liệt để xây dựng phương án giải tỏa các trường hợp này nhưng tiến độ triển khai còn chậm.