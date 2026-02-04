Để khai thác khoáng sản trái phép, truy trách nhiệm chủ tịch xã phường

Quan điểm được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nêu trong công văn về tăng cường quản lý hoạt động thu hồi khoáng sản ở khu vực cho phép hạ cốt nền đối với đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, cho phép hạ cốt nhằm “phòng chống sạt lở” trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Khánh Trang).

Thời gian qua báo chí và người dân phản ánh tại một số xã, phường trên địa bàn Phú Thọ xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động san hạ cốt nền đất sản xuất, đất vườn, đất ở để khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Qua kiểm tra thực tế, Phú Thọ phát hiện có sự buông lỏng không kiểm tra, giám sát và tình trạng chấp thuận cho các hộ gia đình cải tạo mặt bằng, san hạ cốt nền, cho phép hạ cốt độ cao nhưng không đúng đối tượng, vị trí cấp phép chưa phù hợp, cấp phép hoặc xác nhận ở các khu vực có khoáng sản, nằm trong quy hoạch khoáng sản của tỉnh...

Điều đó vô tình tạo điều kiện cho một số đối tượng lợi dụng hoạt động san hạ cốt nền để khai thác khoáng sản trái phép.

Trước thực trạng đó, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu chỉ xem xét cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản cho người sử dụng đất hợp pháp.

Đối với hộ dân hạ cốt độ cao với mục tiêu “phòng, chống sạt lở”, lãnh đạo Phú Thọ nêu rõ vị trí hạ cốt phải được cơ quan chuyên môn về phòng chống thiên tai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, chấp thuận bằng văn bản.

Hoạt động san gạt, khai thác đất xảy ra ở Phú Thọ thời gian qua được báo chí phản ánh (Ảnh: VTV).

“Tạm dừng, thu hồi giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với người sử dụng đất thực hiện cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp và cho phép hạ cốt độ cao đối với các trường hợp thi công không đảm bảo an toàn lao động, ảnh hưởng an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hoạt động thu hồi khoáng sản để khai thác trái phép khoáng sản”, công văn của UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ.

Quá trình thi công san gạt, hạ cốt nền nếu phát hiện có khoáng sản khác đi kèm, người dân phải tạm dừng hoạt động và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch xã, phường được yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thu hồi khoáng sản về sản lượng khai thác, thực hiện nghĩa vụ tài chính và kịp thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng để mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép. Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm hoặc đề xuất xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ nếu để xảy ra các trường hợp lợi dụng thực hiện cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp để khai thác khoáng sản trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Phú Thọ cũng chỉ đạo rà soát, thống kê số lượng giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với người sử dụng đất đã được Chủ tịch UBND các xã, phường cấp tính đến hết ngày 28/2, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/3 để tổng hợp.

Tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, với 148 xã, phường.