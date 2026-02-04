Pháo xịt lốp, máy bay và xe tăng rỉ sét trong Bảo tàng Lịch sử Huế

Tại trụ sở số 268 đường Điện Biên Phủ (phường Thuận Hóa), Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đang trưng bày ngoài trời 18 hiện vật chiến tranh có kích thước lớn, gồm xác máy bay, xe tăng, xe bọc thép, pháo các loại.

Bảo tàng chuyển về địa chỉ nêu trên từ năm 2024 để trả lại khuôn viên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn sau nhiều năm "mượn tạm" làm nơi bảo quản, trưng bày các hiện vật. Trong thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế tiếp tục di chuyển đến khu nhà đất số 24 đường Tố Hữu (phường Vỹ Dạ), nơi từng là trụ sở UBND quận Thuận Hóa cũ.

Các hiện vật chiến tranh nổi bật mà Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đang bảo quản và trưng bày gồm: 4 máy bay, 4 xe tăng, 2 xe bọc thép, 6 khẩu pháo từng được sử dụng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

Trong đó, 4 máy bay quân sự cấp 5 do Bộ Quốc phòng cấp cho tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) vào năm 2012.

Trong ảnh là máy bay A-37 do quân và dân ta thu được trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân 1975 tại căn cứ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là loại máy bay mà Phi đội Quyết thắng đã sử dụng ném bom sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28/4/1975, phá hỏng đường băng, phá hủy 24 máy bay địch, góp phần vào chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 30/4/1975.

Nằm cạnh máy bay A-37 là chiếc AD-7 (số hiệu 135344) được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam tại chiến trường Trị - Thiên Huế.

Sau nhiều năm trưng bày ngoài trời, phơi nắng dầm mưa, thân vỏ của chiếc máy bay tấn công hạng nhẹ đã có nhiều chỗ hoen rỉ, phai màu sơn, phần đuôi xuất hiện nhiều chữ viết, ký hiệu lạ.

Chiếc MIG-21 (số hiệu 6124), loại máy bay phản lực chiến đấu của không quân Việt Nam, với phần thân bị ố màu sau nhiều năm trưng bày ngoài trời không có mái che và chịu sự tác động của thời tiết.

Tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế còn có 4 chiếc xe tăng cũ. Phần thân vỏ, bánh xích của tất cả các xe tăng đã bị rỉ sét nặng.

Cảnh mục nát bên trong buồng lái của một xe tăng đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế.

Tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế còn có 2 xe bọc thép cũng đã hư hại nặng, bị đứt xích.

Bên trong cả 2 chiếc xe đều đã mục nát, xuống cấp nghiêm trọng, cần bảo quản cấp thiết.

6 lựu pháo mặt đất, pháo phòng không, pháo tự hành trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế dù đã được bảo quản bằng cách sơn lại, nhưng vẫn đang chịu tác động của thời gian và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong ảnh là pháo tự hành có cỡ nòng lớn đã bị xịt lốp.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, cho biết từ đầu năm 2025, đơn vị đã mời cơ quan chuyên môn của quân đội khảo sát, đánh giá hiện trạng và lên phương án bảo quản các hiện vật nhưng chưa thực hiện được do không được bố trí kinh phí trong năm. Bảo tàng đã trình lại kế hoạch bảo quản số hiện vật nêu trên cho UBND thành phố Huế để thực hiện trong năm 2026.

Vị trí khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế hiện nay (Ảnh: Google Maps).