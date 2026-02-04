Israel đưa ra 4 yêu cầu với Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Kênh truyền hình 12 dẫn lời một quan chức cấp cao Israel đưa tin, trong cuộc gặp hôm 3/2 giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Tel Aviv đã đưa ra 4 yêu cầu trước thềm các cuộc đàm phán kín dự kiến giữa Mỹ và Iran.

Danh sách này bao gồm việc Iran chuyển kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao của mình sang một nước thứ ba. Theo Israel, Iran cũng phải chấm dứt các hoạt động làm giàu uranium, dừng chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng tài trợ cũng như hỗ trợ các đồng minh của mình ở Trung Đông.

“Bất kỳ thỏa thuận nào không bao gồm những yêu cầu này đều là một thỏa thuận tồi. Chính quyền Mỹ đương nhiệm đã chứng minh cam kết của mình với Israel trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là về vấn đề Iran. Israel trước đây từng tác động (đến các quyết định của Mỹ), và sẽ tiếp tục tác động đến mọi bước đi mà Mỹ quyết định thực hiện lần này”, quan chức này nói.

Chuyến thăm Israel của ông Witkoff diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.

Trước đó, Axios đưa tin ông Witkoff sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Istanbul vào ngày 6/2 để thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng.

Tuy nhiên, hôm qua, Tehran được cho là đã “yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức” đàm phán.

Axios cho biết, Iran muốn giới hạn các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh vấn đề hạt nhân và không thảo luận những vấn đề như tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm, vốn là ưu tiên của các nước khác trong khu vực.