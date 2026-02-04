Hải quan hỏa tốc yêu cầu toàn ngành trực 24/7 "giải cứu" hàng ùn ứ

Ngày 4/2, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thông quan đối với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn và tránh phát sinh ách tắc cho doanh nghiệp.

Theo công văn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 08, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trực 24/7 để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cục Hải quan nhấn mạnh việc ưu tiên xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm hồ sơ đầy đủ theo quy định và tuân thủ hướng dẫn của các bộ chuyên ngành liên quan. Các đơn vị được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục, các chi cục phải báo cáo ngay về Cục Hải quan (qua Ban Giám sát quản lý) để kịp thời xử lý. Riêng số liệu về thực phẩm tồn đọng tại cảng chưa hoàn tất thủ tục hoặc chưa được thông quan, các đơn vị phải tổng hợp, báo cáo trước 8h và 13h30 hằng ngày.

Báo cáo được phân loại theo 3 nhóm hàng quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 46/2026 của Chính phủ.

Ngoài ra, với các lô hàng đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan, hoặc hàng đã đến cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai, các chi cục cũng phải rà soát, thống kê đầy đủ để có phương án xử lý phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ.

Song song với đó, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục Hải quan) được giao bố trí cán bộ trực, bảo đảm hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hoạt động thông suốt trong suốt thời gian cao điểm, tránh sự cố kỹ thuật làm gián đoạn quá trình thông quan.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt nghiêm túc đến từng cán bộ, công chức trong ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo nêu trên, góp phần ổn định thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho nền kinh tế.

Xe ùn ứ ở cửa khẩu Móng Cái hồi tháng 1/2022 (Ảnh: Quân Đỗ).

Tại công điện đêm hôm qua (3/2), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung tháo gỡ thực hiện Nghị định 46 hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Nghị định 46 được triển khai khi chưa kèm hướng dẫn chi tiết và cơ chế chuyển tiếp khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương cần ban hành ngay văn bản hướng dẫn về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo lĩnh vực được phân công quản lý. Đồng thời, họ phải đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị để thông quan kịp thời, thông suốt.

Các bên rà soát Nghị định, tổng hợp vướng mắc, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 vào hôm nay (4/2).

Các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương được giao thiết lập ngay đường dây nóng hoạt động 24/7, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đơn vị phải bố trí nhân sự trực thường xuyên, giải đáp kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định 46.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan bố trí lực lượng làm việc 24/7 tại các cửa khẩu, phối hợp chặt với các lực lượng chức năng để giải tỏa ách tắc, thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa.

Các địa phương chỉ định đầy đủ cơ sở kiểm nghiệm theo quy định, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất thủ tục kiểm tra, kiểm nghiệm.

"Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay, việc lấy mẫu được thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho doanh nghiệp", công điện nêu.