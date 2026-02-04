Đơn vị nào làm chủ đầu tư đoạn phức tạp nhất cao tốc Quy Nhơn - Pleiku?

Ngày 3/2, ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị này được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn từ km22+000 đến km90+000, tổng vốn đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2025-2029.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn đèo An Khê được đánh giá là khó khăn nhất do địa hình đồi núi, độ dốc lớn (Ảnh: Hoàng Phạm).

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, dự án thành phần 2 có chiều dài gần 69km, được thiết kế 4 làn xe, tốc độ 100km/h, có dải phân cách, làn dừng khẩn cấp và hệ thống đường gom theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn tối thiểu cấp A.

Dự án đi qua các xã, phường Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, An Bình, Đak Pơ và Hra (Gia Lai), có điểm đầu khớp nối đoạn km0+000 - km22+000 tại xã Bình Phú và điểm cuối nối đoạn km90+000 - km125+000 tại xã Hra.

Theo đánh giá, đây là đoạn tuyến có nhiều thách thức kỹ thuật nhất của dự án khi đi qua địa hình đồi núi, độ dốc lớn, gồm 2 hầm xuyên núi tại đèo An Khê và đèo Mang Yang.

Hầm An Khê dài gần 2,8km, hầm Mang Yang dài khoảng 3km; mỗi hầm có 2 ống cách nhau 30m, khai thác 2 làn xe một chiều, tốc độ thiết kế 100km/h.

Ngoài ra, theo thiết kế dự án còn bố trí 1 trạm dừng nghỉ tại km51+500 thuộc địa phận xã Ya Hội.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng mức đầu tư 43.743 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (dài 22km, vốn 6.989 tỷ đồng) và dự án thành phần 3 (dài 35km, vốn 9.169 tỷ đồng) đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt và khởi công ngày 19/12/2025; dự án thành phần 2 dự kiến khởi công vào tháng 3/2026.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là tuyến cao tốc đầu tiên do tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku từ 3,5-4 giờ xuống còn 1,5-2 giờ.