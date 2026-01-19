Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến khởi công năm 2026 sau hơn 10 năm chờ đợi

Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, dự án cầu Thủ Thiêm 4, công trình chiến lược kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị Nam TPHCM, đã chính thức được Hội đồng nhân dân TPHCM thông qua chủ trương đầu tư. Dự kiến, cầu sẽ khởi công vào quý IV năm nay và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp và thiết bị chiếm khoảng 2.760 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác là 256 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 658 tỷ đồng; và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.385 tỷ đồng.

Nguồn vốn sẽ được bố trí theo hai giai đoạn trung hạn, với khoảng 5.000 tỷ đồng được phân bổ trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai xây dựng.

Công tác khảo sát, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến thực hiện từ quý I đến quý II. Tiếp theo là lập và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong quý III; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ quý III năm nay đến quý I/2027. Cầu sẽ chính thức khởi công xây dựng vào quý IV này và dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2028.

Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ có tổng chiều dài khoảng 2,16km, trong đó phần cầu dài khoảng 1,635km. Cầu được thiết kế với 8 làn xe, bao gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, với vận tốc thiết kế 60km/h.

Điểm đầu của dự án nằm tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), và điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Hiện tại, mặt bằng khu vực phường Tân Thuận (quận 7 cũ) chủ yếu là kho cảng xen kẽ khu dân cư. Việc di dời hoạt động cảng Tân Thuận đã được quy hoạch nhằm tạo quỹ đất cho không gian dịch vụ, công viên cây xanh và hệ thống hạ tầng mới phục vụ dự án cầu.

Theo ghi nhận, khu vực tuyến đường Huỳnh Tấn Phát giao với Lưu Trọng Lư thường xuyên ùn tắc và bụi bặm do lượng lớn xe tải lưu thông. Anh Hùng, một người dân địa phương, chia sẻ: "Khu vực này, xe tải lớn đi lại nhiều nên bụi với kẹt xe suốt ngày. Nếu có cây cầu mới thì tốt biết mấy".

Tại phường An Khánh, vẫn còn nhiều khoảng đất trống, kết nối thuận lợi với các trục đường Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ và trung tâm thành phố. Tuy nhiên, một số khu vực ven sông vẫn còn hoang hóa và hạ tầng tiếp cận xuống sông đã xuống cấp.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng 20km quãng đường di chuyển giữa khu Nam (xã Nhà Bè) và khu Đông thành phố, thay vì phải đi vòng qua khu vực trung tâm TPHCM.

Đồng thời, công trình này sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường và cây cầu hiện đang quá tải như Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội, cầu Tân Thuận, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ, hình thành thêm trục kết nối Đông - Nam quan trọng của thành phố.

Cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là công trình giao thông trọng điểm, có tính cấp bách, nhằm hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời tạo động lực phát triển cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực phía Nam TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc tập trung hoàn thiện các chủ trương lớn, có tác động lan tỏa và cấp bách, nhằm tạo động lực phát triển mới cho thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, việc sớm xem xét, cho ý kiến đối với các dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Thủ Thiêm 4 thể hiện quyết tâm của Đảng bộ TPHCM trong việc tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, thúc đẩy kết nối không gian phát triển và hình thành cực tăng trưởng mới trong thời gian tới.

Phối cảnh dự án cầu Thủ Thiêm 4 (Ảnh: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM).