Thành ủy TPHCM họp bàn về cầu Thủ Thiêm 4, đường vượt biển

Sáng 7/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM triệu tập hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại phiên họp, Đảng bộ TPHCM xem xét, cho ý kiến nhiều chủ trương quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, tại phiên họp lần này, Thành ủy TPHCM sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; Cầu Thủ Thiêm 4; dự thảo đề án xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các phòng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại phiên họp (Ảnh: Q.Huy).

"Đây là những công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Chúng tôi muốn tập hợp công sức, trí tuệ nhằm hoàn thiện các chủ trương lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của TPHCM thời gian tới. Điều này cũng thể hiện mong muốn của Đảng bộ TPHCM trong việc phấn đấu đưa TPHCM trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng mới", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM mong muốn các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nghiên cứu kỹ tài liệu, có các ý kiến xác đáng nhằm hoàn chỉnh các chủ trương lớn theo thẩm quyền.

Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày chủ trương đầu tư và điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu theo hình thức đối tác công tư (PPP).