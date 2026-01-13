Lãnh đạo TPHCM thúc tiến độ dự án cầu Thủ Thiêm 4

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có kết luận nhiều nội dung liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm.

Trong đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh công tác chuẩn bị để kịp trình HĐND TPHCM xem xét dự án cầu Thủ Thiêm 4. Ban Quản lý đường sắt đô thị và Ban Quản lý phát triển đô thị thành phố được giao khẩn trương làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Sở Tài chính, không được chậm trễ.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, hoàn thiện các nội dung trình chủ trương đầu tư, bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất. Trong đó, đơn vị này phải tiếp thu, bổ sung, làm rõ các ý kiến của Hội đồng thẩm định thành phố và Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND thành phố tại các đợt khảo sát, thẩm tra trước đó.

Phối cảnh dự án cầu Thủ Thiêm 4 (Ảnh: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM).

Trước ngày 16/1, Sở Tài chính cần tổng hợp, rà soát và dự thảo tờ trình của UBND TPHCM để trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 tại kỳ họp gần nhất.

Đối với nhóm dự án trình HĐND thành phố, Sở Xây dựng cần sớm có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính để hoàn thiện hồ sơ dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc). Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát, dự thảo tờ trình gửi HĐND thông qua chủ trương đầu tư.

Đối với dự án Xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TPHCM, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bảo đảm đủ điều kiện triển khai theo đúng tiến độ.

Ngày 7/1 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã xem xét, cho ý kiến đối với dự án cầu Thủ Thiêm 4. Việc đầu tư xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là giải pháp then chốt nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực phía Đông và phía Nam TPHCM.

Công trình này có vai trò chia sẻ áp lực cho hệ thống đường bộ hiện hữu, đồng thời nâng cao khả năng liên thông giữa các trục giao thông chính.

Theo định hướng quy hoạch chung, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị phía Nam. Thành phố đã thống nhất triển khai dự án theo hình thức đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách, nhằm bảo đảm tính chủ động, hiệu quả và kiểm soát tiến độ trong quá trình thực hiện.