TPHCM xin ý kiến về tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4

UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về thiết kế tĩnh không thông thuyền của dự án cầu Thủ Thiêm 4 vượt sông Sài Gòn.

Việc xin ý kiến để thành phố có cơ sở hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến kết nối đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận) với đường Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh) (Đồ họa: Ngọc Tân)

UBND TPHCM đã báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung liên quan đến quy hoạch cảng biển và quy hoạch đường sắt tại vị trí cầu.

Về tĩnh không thông thuyền, thành phố dẫn lại ý kiến của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) từ năm 2015. Theo đó, Bộ GTVT từng thống nhất khoang thông thuyền của cầu Thủ Thiêm 4 cao 10m, rộng 80m, tương tự các cầu phía sông Sài Gòn.

Tuy nhiên, đến năm 2023, Bộ GTVT lưu ý tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 cần xem xét, đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch cảng biển 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang được thành phố thực hiện.

Theo các quy hoạch hiện hành, khu bến cảng trên sông Sài Gòn (đoạn từ hầm Thủ Thiêm đến Mũi Đèn Đỏ) sẽ được di dời, chuyển đổi công năng thành các bến tàu khách. Trong đó, cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có khả năng tiếp nhận tàu 30.000GT (2.000 hành khách).

Ngoài ra, tại vị trí cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến có cầu đường sắt vượt sông của tuyến Metro Thủ Thiêm - Tân Kiên. Theo quy hoạch, Metro Thủ Thiêm - Tân Kiên là tuyến tiềm năng, dự kiến chạy dọc đường Nguyễn Văn Linh. Các yếu tố về vị trí và phương án kết nối tuyến metro này chưa được xác lập.

Trong trường hợp tuyến này được đưa vào quy hoạch, đoạn vượt sông Sài Gòn cần xem xét các giải pháp kỹ thuật bằng cầu vượt hoặc hầm chui.

Do tĩnh không thông thuyền và quy hoạch tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Tân Kiên thuộc phạm vi và chức năng quản lý của Bộ Xây dựng, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 để phù hợp với luồng tuyến đường thủy và các quy hoạch liên quan.