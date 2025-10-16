Be bờ, tát nước dưới chân công trình chống ngập nghìn tỷ ở TPHCM

Suốt 5 năm qua, mỗi khi triều cường dâng cao, nhiều hộ dân trên đường Phú Định (phường Phú Định, TPHCM) lại tất tả be bờ, tát nước. Con đường nhỏ ven kênh Đôi biến thành dòng sông đục ngầu, nước tràn lênh láng vào nhà.

Nhà dân cạnh công trình cống ngăn triều Phú Định, hạng mục thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ của TPHCM. Nhưng nhiều năm trôi qua, dự án vẫn dang dở, nhiều hộ dân phải xoay xở trong những mùa triều cường dâng cao.

Người dân dùng ván, bao cát chắn trước nhà mỗi khi đến mùa triều cường để nước không tràn vào.

Người dân sống gần công trình cống Phú Định cho hay, từ khoảng tháng 7 âm lịch đến giáp Tết, triều cường sẽ dâng cao đều đặn hai lần/tháng.

Triều cường dâng cao khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện đi qua đoạn ngập nước bị chết máy phải dẫn bộ.

''Mỗi năm triều cường lại dâng cao hơn, tôi phải bỏ tiền túi ra nâng nền nhà lên cao để tránh nước. Đứng trong nhà chỉ cần giơ tay lên là chạm nóc rồi, không thể nào nâng nền nhà lên cao thêm được nữa'', ông Lê Thành Út (65 tuổi) nói.

Theo ông Út, con đường gần bến phà Phú Định trước đây nhiều hộ buôn bán tấp nập. Nhưng nước ngập do triều cường ngày càng nặng khiến họ lần lượt bỏ đi, để lại những căn nhà đóng kín cửa.

Một số hộ dân còn bám trụ đã tự sắm máy bơm, ngày hai lần bật máy để bơm nước ra ngoài.

Phía bên kia bờ Kênh Đôi, người dân sống dọc đường Đình An Tài cũng chịu chung cảnh bị triều cường ''bủa vây''.

Học sinh tan học, ngán ngẩm lội qua con đường ngập nước để về nhà, tiềm ẩn nguy hiểm.

''Chỉ mong cống ngăn triều sớm làm xong, để chúng tôi khỏi cảnh chạy lũ giữa lòng thành phố'' chị Thanh Hằng (32 tuổi) nói.

Cống ngăn triều Phú Định (phường Phú Định) nằm trên kênh Đôi, là một trong sáu hạng mục chính của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã rơi vào cảnh ''đắp chiếu'' từ cuối năm 2020. Ngoài ra dự án còn có các cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối và Cây Khô.