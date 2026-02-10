Linh vật ngựa Đắk Lắk sau sáp nhập nhận "cơn mưa" lời khen

Sau gần 1 tháng thi công, đường hoa xuân Tuy Hòa tại Công viên Thanh thiếu niên (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đã dần lộ diện. Về quy mô, đường hoa có tổng diện tích trang trí khoảng 3.000m2, gồm 3 đại cảnh chính cùng nhiều tiểu cảnh và sử dụng 70.000 giỏ hoa các loại, kết hợp hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật.

Không gian đường hoa tái hiện bức tranh đa sắc của vùng đất mới với rừng xanh đại ngàn, biển bạc mênh mông, cùng các sản vật đặc trưng (cà phê, hồ tiêu, cá ngừ, tôm hùm). Thông điệp xuyên suốt là tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển.

Đường hoa có 4 đại cảnh linh vật ngựa, gồm: "Song mã tương phùng" (đôi ngựa kéo xe hoa), "Xích mã Thăng Long" (linh vật ngựa đỏ), "Vạn mùa xuân" (cổng ngựa đôi) và "Đắk - Phú giao hòa" (biểu trưng ngựa Đắk Lắk - Phú Yên).

Đôi ngựa "Vạn mùa xuân" biểu tượng song mã tương phùng, đại cát đại lộc thể hiện khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk thịnh vượng, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, sung túc và thanh bình trong năm mới Bính Ngọ. Bên dưới song mã là các vật cảnh tượng trưng cho rừng vàng, biển bạc hòa hợp với nhau ngụ ý về tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập.

Đại cảnh Đắk - Phú (Đắk Lắk - Phú Yên) giao hòa với hình ảnh nhà rông, những chú ngựa trong trang phục thổ cẩm biểu trưng cho tỉnh mới nơi có rừng - biển hội tụ. Trong đó, một linh vật ngựa ôm một con cá ngừ và linh vật còn lại ôm chiếc gùi đang nắm tay nhau để hướng về sự đoàn kết, phát triển, đậm đà văn hóa dân tộc.

Tại đường hoa nổi bật với linh vật "Xích mã Thăng Long" gợi nhắc đến sự kết nối, đổi mới, lan tỏa trong bối cảnh mới. Trong đó "Thăng Long" nghĩa là rồng bay lên tượng trưng sự thịnh vượng của kinh đô ngàn năm văn hiến Việt Nam.

Sự kết hợp của “Xích mã” đang phi lên trời tượng trưng cho năm Bính Ngọ đầy năng lượng, khí thế rực rỡ và bứt phá vươn cao, vươn xa.

Tại khu vực cổng đường Điện Biên Phủ là đại cảnh “Song mã tương phùng” là đôi ngựa tuấn tú với ý nghĩa chở theo niềm vui, điều may mắn đi muôn nơi, cho muôn dân.

Hình ảnh bánh xe thời gian bên cạnh song mã như đang lăn qua miền ký ức và gieo xuống những mùa hoa rực rỡ. Tượng trưng cho sự thịnh vượng, những giá trị văn hóa được chở theo trên hành trình mới sau sáp nhập Phú Yên - Đắk Lắk.

Công nhân đang thực hiện các khâu trang trí, kết nối hệ thống đèn Led để sớm hoàn thiện đường hoa xuân phục vụ người dân và du khách.

Rất đông người dân chọn đường hoa xuân Tuy Hòa làm địa điểm lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Nhiều người dành sự khen ngợi cho chủ đề "Tết ta một nhà" của đường hoa tỉnh Đắk Lắk năm nay rất tinh tế khi đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng phát triển tỉnh nhà sau sáp nhập.

Ngoài đường hoa Tuy Hòa tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đường hoa Buôn Ma Thuột tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk đang được gấp rút hoàn thiện để phục vụ người dân và du khách.

Vị trí đường hoa Tuy Hòa (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Tân Tân