Lễ thượng nêu tại di sản bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam

Độc đáo lễ thượng nêu ở Di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ (Video: Thanh Tùng).

Chiều 9/2, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ thượng nêu - thả cá ông Công nhân dịp chào xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh trên địa bàn và đông đảo người dân địa phương, du khách thập phương.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, đây là hoạt động diễn ra thường niên hằng năm. Hoạt động dựng cây nêu ngày Tết và thả cá chép nhằm tái hiện lại nghi thức có ý nghĩa trong đời sống tâm thức của người Việt từ xa xưa.

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào xuân Bính Ngọ 2026.

"Thông qua buổi lễ, chúng tôi muốn các em học sinh hiểu hơn về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Hình ảnh cây nêu vươn mình đón nắng xuân biểu thị cho sức sống xuân đang trỗi dậy trong mỗi người dân Việt tạo không khí vui tươi, ấm áp vào dịp Tết Nguyên đán", ông Anh nói.

Toàn cảnh buổi lễ thượng nêu tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

Sau lễ thượng nêu, ban quản lý Di sản thế giới Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cũng thả cá nhân dịp Tết ông Công, ông Táo.

Bên cạnh các hoạt động lễ hội, chiều cùng ngày, Ban quản lý di sản Thành nhà Hồ cũng tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng năm thứ 3 với chủ đề: “Thành Nhà Hồ - 10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến”.

Mừng xuân Bính Ngọ 2026, Ban quản lý di sản Thành nhà Hồ và Các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa sẽ mở cửa miễn phí tham quan Di sản Thành nhà Hồ và cho tất cả du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chào đón năm mới.

Vị trí Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).