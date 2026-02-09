TPHCM đề nghị mở cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho người dân đi lại dịp Tết

UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị các cơ quan phối hợp đưa 37,7km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác tạm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Hiện nay, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3, đoạn từ nút giao Long Thành đến quốc lộ 56) có chiều dài 37,7km, đã cơ bản hoàn thành.

Việc khai thác tạm đoạn tuyến này giúp giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 51, tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Bính Ngọ.

Do đó, UBND TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng sớm tổ chức nghiệm thu hai dự án thành phần trên để đảm bảo điều kiện đưa vào khai thác.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, việc đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác tạm còn gặp một số vướng mắc liên quan đến việc đấu nối hệ thống thu phí và đảm bảo an toàn giao thông.

Theo phương án khai thác, dòng phương tiện đi từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ngược lại thông qua nút giao Long Thành.

Tuy nhiên, nút giao chưa có trạm thu phí, dẫn đến việc chủ đầu tư cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (VEC) sẽ bị thất thu nếu phương tiện ra khỏi cao tốc từ nút giao này.

Ngoài ra, theo thiết kế, tuyến đường nối T2 của sân bay Long Thành (đi trùng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) không có hàng rào dọc tuyến, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông (động vật có thể băng đường).

Do đó, UBND TPHCM đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương đưa vào khai thác tuyến đường T1, T2, đồng thời thống nhất phương án lắp đặt hàng rào dọc tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Hướng kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

UBND thành phố cũng đề nghị VEC nghiên cứu phương án thu phí cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm tránh tình trạng khiếu kiện khi đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác tạm.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), có tổng chiều dài 43,7km. Trong đó, dự án thành phần 1 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 16km, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 18,2km, do Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài 19,5km, do Ban Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Ban Giao thông TPHCM) làm chủ đầu tư.

Hiện, dự án thành phần 1 đang thi công, chưa thể thông xe dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tuyến chính của dự án thành phần 2 và 3 đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu.